ФГИ разработал новые правила привлечения советников к процессу крупной приватизации

Фонд государственного имущества (ФГИ) разработал изменения в предыдущее постановление Кабинета министров, которое определяло порядок привлечения советника к процессу приватизации крупных объектов. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ФГИ Виталий Трубаров.

По его словам, наработанный документ существенно расширяет перечень основных задач советника. В частности, это приведение бухотчетности в соответствие с международными стандартами, анализ экономических, технических и финансовых показателей, поиск путей решения реструктуризации кредиторской задолженности, поиск потенциальных инвесторов, рекомендации по установлению основных цен и тарифов на продукцию и услуги.

Кроме того, вводятся ограничения для советников, аналогичные ограничениям, применяемым к покупателям - перечень из 13 пунктов, определенный законом. Это компании из оффшорных зон (согласно перечню, определенному КМУ) с непрозрачной структурой собственности, бенефициарные владельцы которых не раскрыты на 100%, а также компании, которые происходят из государства-агрессора. Также в список войдут компании, которые ранее были стороной продажи объекта приватизации в Украине и с которыми был расторгнут договор из-за нарушений.

Советники также не могут одновременно быть и покупателями объекта приватизации. Соответствующий проект будет передан для рассмотрения правительством.