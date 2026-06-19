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АНАЛІТИКА

22 червня відбудеться засідання Радбезу ООН у відповідь на нещодавню масовану атаку Росії проти України

22 червня на запит України відбудеться засідання Ради безпеки ООН у відповідь на нещодавню масовану атаку Росії проти України.

Засідання почнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє МЗС України у телеграм.

"Такі атаки залишають рани далеко за межами поля бою - вони забирають людські життя, руйнують громади та завдають шкоди культурній спадщині, яка зберігає пам'ять та ідентичність нації. Ми очікуємо, що члени Ради безпеки надішлють чіткий сигнал: Росія має усвідомити, що ні Україна, ні міжнародна спільнота не підуть на компроміс щодо принципів Статуту ООН та міжнародного права. Настав час покласти край цій війні", - цитує МЗС міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

"Ми вдячні нашим партнерам за солідарність з Україною та підтримку цих зусиль", - зазначив Сибіга.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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