97–98 % справ про військові злочини в Україні розглядаються без присутності обвинуваченого — директор Інституту прав людини Асоціації юристів України

Близько 97-98 % судових справ про військові злочини в Україні розглядаються заочно, тобто без присутності обвинуваченого, повідомила директорка Інституту прав людини Асоціації юристів України Інна Ліньова в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За її словами, йдеться переважно про випадки, коли обвинувачений російський військовослужбовець перебуває в РФ або на тимчасово окупованій території, а українські слідчі та судові органи ведуть провадження без його фізичної участі.

Лінєва наголосила, що заочний суд сам по собі допускається міжнародними стандартами, однак у таких процесах особливо важливо забезпечити всі гарантії права на захист. В іншому разі в України можуть виникнути серйозні правові та репутаційні ризики.

«Такий судовий процес за відсутності обвинуваченого допускається з точки зору міжнародних стандартів, але в таких випадках особливо важливо забезпечити, щоб права обвинувачених були захищені», - зазначила вона.

За словами Ліньової, у низці проваджень спостерігалися проблеми з якістю захисту: адвокати могли бути пасивними, не подавати клопотань, не досліджувати докази і фактично обмежуватися формальною присутністю в процесі. У деяких випадках захисники навіть використовували зневажливі висловлювання щодо своїх клієнтів, що суперечить самій суті права на захист.

Директорка Інституту прав людини Асоціації юристів України наголосила, що ефективний захист обвинувачених у справах про військові злочини потрібен не для виправдання злочинців, а для захисту інтересів самої України. Якщо судові процеси відповідатимуть міжнародним стандартам, це зміцнить позицію України як правової держави та знизить ризик подальшого оскарження вироків у міжнародних інстанціях.

Асоціація юристів України з липня 2023 року реалізує ініціативу з моніторингу судових засідань та аналізу судових рішень у справах про військові злочини. За словами Ліньової, ці процеси перебувають у центрі уваги міжнародної спільноти, оскільки вони пов'язані не лише з покаранням винних, а й із майбутньою системою компенсацій, відновленням справедливості та міжнародною репутацією України.

За даними Офісу Генерального прокурора, кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, що класифікуються як військові злочини, швидко зростає. На кінець травня 2024 року їх було 129 065 тис., у вересні 2025 року - 179 803 тис., а на 16 квітня 2026 року - вже 221 929 тис.

Таким чином, українська судова система стикається з масштабним викликом: їй необхідно одночасно документувати злочини, забезпечувати покарання винних і дотримуватися стандартів справедливого суду навіть у справах, які викликають високий суспільний резонанс.