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Зростання економіки сповільнилося: НБУ оцінив динаміку ВВП України в I кварталі
14:40 19.06.2026 |
Реальний ВВП України в першому кварталі поточного року скоротився на 0,6% в річному вимірі, а порівняно з попереднім кварталом - на 0,7%.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку України з посиланням на дані Державної служби статистики.
Як зауважили в НБУ, фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися незначно нижчими за попередню оцінку Держстату, враховану в Інфляційному звіті Національного банку за квітень 2026 року (-0,5% рік до року).
Причини скорочення
Як зазначається, така динаміка зумовлювалася дефіцитом електроенергії через руйнування інфраструктури внаслідок російських атак, низькими видатками бюджету на тлі затримок із зовнішнім фінансуванням, а також аномально холодною погодою.
Найбільших втрат економіка зазнала в першій половині кварталу, тоді як надалі ситуація в енергосистемі поступово поліпшилася завдяки теплішій погоді та частковому відновленню потужностей.
Експорт та імпорт
У Нацбанку повідомили, що зростання фізичних обсягів імпорту прискорилося до 15,6% у річному вимірі в умовах подальшого розширення попиту на окрему продукцію машинобудування, розмитнення природного газу, активного ввезення енергетичного обладнання та збільшення закупівель нафтопродуктів на тлі енергодефіциту.
Також збільшився імпорт сільськогосподарської техніки та товарів проміжного споживання в межах підготовки до весняної посівної кампанії.
Зростання фізичних обсягів експорту відновилося (1% рік до року) насамперед завдяки нарощуванню експорту кукурудзи та олії, проте його темпи суттєво відставали від зростання імпорту.<
h2>Внутрішній попит
Приватне споживання забезпечило найбільший додатний внесок у зміну реального ВВП - на рівні 7 в.п.
Так, кінцеві споживчі витрати домогосподарств збільшилися на 11% на тлі подальшого зростання заробітних плат як у приватному, так і в державному секторах.
Водночас в умовах відносно жорсткої фіскальної політики споживання сектору державного управління скоротилося на 1,6%, згенерувавши від'ємний внесок у зміну ВВП на рівні 0,6 в. п.
Прогноз НБУ
За оцінками Нацбанку, економіка повернеться до зростання вже за результатами другого кварталу 2026 року, однак темпи відновлення будуть стриманими через наслідки російської агресії та війни та на Близькому Сході.
Зокрема, зростання підтримають:
Інфляція в Україні
Як повідомлялося, в травні споживча інфляція знизила темпи зростання до 8,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування. Водночас базова інфляція дещо прискорилася до 7,9% рік до року.
Нагадаємо, у травні 2026 року зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 0,9% після 1,4% у квітні, 1,7% у березні та 1% у лютому. У річному вимірі інфляція знизилася до 8,2% проти 8,6% у квітні та 8,6% у травні 2025 року.
ВВП України в 2026 році
Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд переглянув у бік зниження прогноз зростання економіки України на 2026 рік. Наразі у МВФ очікують збільшення ВВП на рівні 1-1,6%, тоді як раніше прогнозували близько 2%.
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