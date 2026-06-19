Фінансові новини
- |
- 19.06.26
- |
- 19:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Спільний ОПК: Україна та Німеччина разом вироблятимуть НРК «Терміт»
15:27 19.06.2026 |
Міністр оборони України Михайло Федоров і федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали в Брюсселі домовленість про спільне виробництво наземних роботизованих комплексів "Терміт" у ФРН, повідомляє пресслужба президента України.
"Домовленість, яка дасть змогу виробити й поставити тисячі наземних роботизованих комплексів "Терміт" для українських захисників. Виробництво НРК профінансує ФРН", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підписання відбулося в присутності президента України Володимира Зеленського й генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
НРК "Терміт" розробила українська компанія Tencore. Роботизована платформа може використовуватися для логістики, евакуації, мінування, вогневої підтримки та інших завдань, а також обладнана сенсорами, камерами та системами зв'язку. НРК здатен перевозити до 300 кг вантажу і рухатися зі швидкістю 10 км/год на відстань до 20 км.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|$4 млрд нової підтримки: Федоров підбив підсумки 35-го засідання «Рамштайну»
|150 тис. дронів і сотні ракет ППО: Велика Британія оголосила масштабний пакет допомоги Україні
|Найсуворіші правила міграції: Європарламент затвердив історичний закон
|Військова підтримка з Європи: Нідерланди спрямовують Україні €500 млн на дрони та ППО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Не отображаются комментарии в TikTok
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|22 червня відбудеться засідання Радбезу ООН у відповідь на нещодавню масовану атаку Росії проти України
|Уряд оновив правила ліцензування технологій для оборонної промисловості
|Дизель дешевшає: роздрібні ціни впали нижче 80 грн/л
|Основні економічні індикатори України та світу у 2026 році
|97–98 % справ про військові злочини в Україні розглядаються без присутності обвинуваченого — директор Інституту прав людини Асоціації юристів України
|Спільний ОПК: Україна та Німеччина разом вироблятимуть НРК «Терміт»
Бізнес
|Глава Microsoft підтвердив, що Xbox залишалася збитковою чверть століття
|Бум вакансій через ШІ обходить новачків стороною — результати дослідження
|Автогіганти ЄС створили альянс для реалізації плану «Зроблено в Європі»
|Нове пакування чипів від TSMC може знизити їхню вартість — Мін-Чі Куо
|Google інтегрувала Gemini в Google TV: телевізор навчився розуміти натяки
|Ілон Маск став першим трильйонером у світі з перспективою подвоєння капіталу
|Позасудове вирішення податкових спорів: у Раді зареєстрували законопроєкт