Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дизель дешевшає: роздрібні ціни впали нижче 80 грн/л

Середня роздрібна ціна дизельного пального в Україні 19 червня знизилася на 77 коп./л, до 79,30 грн/л. Таким чином середній показник уперше за тривалий час опустився нижче від позначки у 80 грн/л.

Найбільші преміальні мережі продовжили коригувати ціни на дизель. На АЗК ОККО і WOG пальне здешевшало на 1 грн/л, до 82,90 грн/л. UPG знизила вартість ресурсу на 80 коп./л, до 77,20 грн/л, а AMIC - на 1,29 грн/л, до 78,28 грн/л.

Серед мереж середнього й нижнього цінових сегментів найбільше зниження зафіксовано у VostokGaz - на 3,50 грн/л, до 76,49 грн/л. Мережа «Олас» зменшила ціну на 3,20 грн/л, до 75,70 грн/л, а «СВОЇ» - на 2,91 грн/л, до 76,99 грн/л. На 2 грн/л дизель здешевшав у мережах «Маркет», EURO5, ZOG, Brent Oil і «Фактор».

Водночас у низці великих мереж дизель уже коштує менше, ніж 80 грн/л. Зокрема в UKRNAFTA його реалізують за 77,90 грн/л, у KLO - за 79,20 грн/л, у BVS - за 79,99 грн/л, у Parallel - за 78,53 грн/л, а в AMIC - за 78,28 грн/л.

Бензин А-95 також продовжив дешевшати, хоча й менш динамічно. Середня ціна на ресурс за добу зменшилася на 9 коп./л, до 74,72 грн/л. Найбільше бензин здешевшав у мережах «Олас» (-2,09 грн/л), VostokGaz (-2 грн/л), «Дніпронафта» (-1 грн/л) і «Кворум» (-1 грн/л). Водночас мережа ZOG підвищила ціну на А-95 на 1 грн/л, до 74 грн/л.

Зниження роздрібних цін на пальне розпочалося на початку червня після обвалу цін на нафту. За період з 3 по 19 червня середня ціна на дизельне пальне в Україні знизилася на 6,12 грн/л, а з початку зниження 17 квітня - на 11,95 грн/л.

Корекція цін на внутрішньому ринку відображає падіння світових котирувань, які за місяць втратили 26% і знизилися до $893/т.

Роздрібні ціни на пальне в Україні 18-19 червня 2026 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

19.06.26

Зм.

19.06.26

Зм.

19.06.26

Зм.

ОККО

78,90

0,00

81,90

0,00

82,90

-1,00

WOG

78,90

0,00

81,90

0,00

82,90

-1,00

UKRNAFTA

73,90

0,00

73,90

0,00

77,90

0,00

UPG

73,90

0,00

75,90

0,00

77,20

-0,80

AMIC

74,02

-0,24

76,91

-0,33

78,28

-1,29

SOCAR

77,90

0,00

80,76

0,00

83,90

0,00

БРСМ-Нафта

70,76

-0,30

74,97

-0,76

KLO

72,90

0,00

80,70

0,00

79,20

-1,10

BVS

75,99

0,00

78,99

0,00

79,99

-1,00

Parallel

72,93

-0,06

76,32

0,00

78,53

-0,89

Chipo

75,07

0,00

77,98

0,00

Авантаж 7

69,95

0,00

75,95

0,00

Ovis

76,90

0,00

79,90

0,00

80,90

0,00

VST

73,90

0,00

78,57

-1,00

Marshal

72,99

0,00

75,99

0,00

76,82

0,00

Маркет

74,90

0,00

77,90

-2,00

ДНІПРОНАФТА

69,99

-1,00

76,99

-1,00

Олас

69,90

-2,09

75,70

-3,20

VostokGaz

70,49

-2,00

76,49

-3,50

Neftek

77,49

0,00

79,99

0,00

81,99

-1,00

Кворум

71,48

-1,00

77,48

-1,00

Mango

72,99

0,00

76,99

-1,00

Автотранс

75,98

0,00

82,98

0,00

79,98

-1,00

Рур груп

73,49

0,00

79,99

0,00

EURO5

72,99

0,00

76,99

-2,00

ZOG

74,00

1,00

78,00

-2,00

Катрал

75,99

0,00

76,99

0,00

76,99

0,00

SUNOIL

73,20

0,00

78,40

-1,35

Brent Oil

69,85

0,00

76,95

-2,00

Grand Petrol

78,99

0,00

81,99

0,00

84,99

0,00

Green Wave

73,90

0,00

77,50

-0,40

СВОЇ

73,99

0,00

76,99

-2,91

RLS

73,90

0,00

76,00

0,00

74,90

-1,00

Фактор

71,50

0,00

73,00

-2,00

Rodnik

71,99

0,00

80,69

0,00

Середня ціна в Україні

74,72

-0,09

78,32

-0,03

79,30

-0,77


За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,9067
  0,0058
 0,01
EUR
 1
 51,4631
  0,0068
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6739  0,08 0,17 45,1617  0,11 0,24
EUR 51,3152  0,23 0,45 51,9635  0,25 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8300  0,09 0,20 44,8600  0,09 0,20
EUR 51,4020  0,14 0,28 51,4230  0,14 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес