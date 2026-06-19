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Дизель дешевшає: роздрібні ціни впали нижче 80 грн/л
16:55 19.06.2026 |
Середня роздрібна ціна дизельного пального в Україні 19 червня знизилася на 77 коп./л, до 79,30 грн/л. Таким чином середній показник уперше за тривалий час опустився нижче від позначки у 80 грн/л.
Найбільші преміальні мережі продовжили коригувати ціни на дизель. На АЗК ОККО і WOG пальне здешевшало на 1 грн/л, до 82,90 грн/л. UPG знизила вартість ресурсу на 80 коп./л, до 77,20 грн/л, а AMIC - на 1,29 грн/л, до 78,28 грн/л.
Серед мереж середнього й нижнього цінових сегментів найбільше зниження зафіксовано у VostokGaz - на 3,50 грн/л, до 76,49 грн/л. Мережа «Олас» зменшила ціну на 3,20 грн/л, до 75,70 грн/л, а «СВОЇ» - на 2,91 грн/л, до 76,99 грн/л. На 2 грн/л дизель здешевшав у мережах «Маркет», EURO5, ZOG, Brent Oil і «Фактор».
Водночас у низці великих мереж дизель уже коштує менше, ніж 80 грн/л. Зокрема в UKRNAFTA його реалізують за 77,90 грн/л, у KLO - за 79,20 грн/л, у BVS - за 79,99 грн/л, у Parallel - за 78,53 грн/л, а в AMIC - за 78,28 грн/л.
Бензин А-95 також продовжив дешевшати, хоча й менш динамічно. Середня ціна на ресурс за добу зменшилася на 9 коп./л, до 74,72 грн/л. Найбільше бензин здешевшав у мережах «Олас» (-2,09 грн/л), VostokGaz (-2 грн/л), «Дніпронафта» (-1 грн/л) і «Кворум» (-1 грн/л). Водночас мережа ZOG підвищила ціну на А-95 на 1 грн/л, до 74 грн/л.
Зниження роздрібних цін на пальне розпочалося на початку червня після обвалу цін на нафту. За період з 3 по 19 червня середня ціна на дизельне пальне в Україні знизилася на 6,12 грн/л, а з початку зниження 17 квітня - на 11,95 грн/л.
Корекція цін на внутрішньому ринку відображає падіння світових котирувань, які за місяць втратили 26% і знизилися до $893/т.
Роздрібні ціни на пальне в Україні 18-19 червня 2026 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
19.06.26
|
Зм.
|
19.06.26
|
Зм.
|
19.06.26
|
Зм.
|
ОККО
|
78,90
|
0,00
|
81,90
|
0,00
|
82,90
|
-1,00
|
WOG
|
78,90
|
0,00
|
81,90
|
0,00
|
82,90
|
-1,00
|
UKRNAFTA
|
73,90
|
0,00
|
73,90
|
0,00
|
77,90
|
0,00
|
UPG
|
73,90
|
0,00
|
75,90
|
0,00
|
77,20
|
-0,80
|
AMIC
|
74,02
|
-0,24
|
76,91
|
-0,33
|
78,28
|
-1,29
|
SOCAR
|
77,90
|
0,00
|
80,76
|
0,00
|
83,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
70,76
|
-0,30
|
74,97
|
-0,76
|
KLO
|
72,90
|
0,00
|
80,70
|
0,00
|
79,20
|
-1,10
|
BVS
|
75,99
|
0,00
|
78,99
|
0,00
|
79,99
|
-1,00
|
Parallel
|
72,93
|
-0,06
|
76,32
|
0,00
|
78,53
|
-0,89
|
Chipo
|
75,07
|
0,00
|
77,98
|
0,00
|
Авантаж 7
|
69,95
|
0,00
|
75,95
|
0,00
|
Ovis
|
76,90
|
0,00
|
79,90
|
0,00
|
80,90
|
0,00
|
VST
|
73,90
|
0,00
|
78,57
|
-1,00
|
Marshal
|
72,99
|
0,00
|
75,99
|
0,00
|
76,82
|
0,00
|
Маркет
|
74,90
|
0,00
|
77,90
|
-2,00
|
ДНІПРОНАФТА
|
69,99
|
-1,00
|
76,99
|
-1,00
|
Олас
|
69,90
|
-2,09
|
75,70
|
-3,20
|
VostokGaz
|
70,49
|
-2,00
|
76,49
|
-3,50
|
Neftek
|
77,49
|
0,00
|
79,99
|
0,00
|
81,99
|
-1,00
|
Кворум
|
71,48
|
-1,00
|
77,48
|
-1,00
|
Mango
|
72,99
|
0,00
|
76,99
|
-1,00
|
Автотранс
|
75,98
|
0,00
|
82,98
|
0,00
|
79,98
|
-1,00
|
Рур груп
|
73,49
|
0,00
|
79,99
|
0,00
|
EURO5
|
72,99
|
0,00
|
76,99
|
-2,00
|
ZOG
|
74,00
|
1,00
|
78,00
|
-2,00
|
Катрал
|
75,99
|
0,00
|
76,99
|
0,00
|
76,99
|
0,00
|
SUNOIL
|
73,20
|
0,00
|
78,40
|
-1,35
|
Brent Oil
|
69,85
|
0,00
|
76,95
|
-2,00
|
Grand Petrol
|
78,99
|
0,00
|
81,99
|
0,00
|
84,99
|
0,00
|
Green Wave
|
73,90
|
0,00
|
77,50
|
-0,40
|
СВОЇ
|
73,99
|
0,00
|
76,99
|
-2,91
|
RLS
|
73,90
|
0,00
|
76,00
|
0,00
|
74,90
|
-1,00
|
Фактор
|
71,50
|
0,00
|
73,00
|
-2,00
|
Rodnik
|
71,99
|
0,00
|
80,69
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
74,72
|
-0,09
|
78,32
|
-0,03
|
79,30
|
-0,77
|
|
ТЕГИ
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