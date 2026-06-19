Дизель дешевшає: роздрібні ціни впали нижче 80 грн/л

Середня роздрібна ціна дизельного пального в Україні 19 червня знизилася на 77 коп./л, до 79,30 грн/л. Таким чином середній показник уперше за тривалий час опустився нижче від позначки у 80 грн/л.

Найбільші преміальні мережі продовжили коригувати ціни на дизель. На АЗК ОККО і WOG пальне здешевшало на 1 грн/л, до 82,90 грн/л. UPG знизила вартість ресурсу на 80 коп./л, до 77,20 грн/л, а AMIC - на 1,29 грн/л, до 78,28 грн/л.

Серед мереж середнього й нижнього цінових сегментів найбільше зниження зафіксовано у VostokGaz - на 3,50 грн/л, до 76,49 грн/л. Мережа «Олас» зменшила ціну на 3,20 грн/л, до 75,70 грн/л, а «СВОЇ» - на 2,91 грн/л, до 76,99 грн/л. На 2 грн/л дизель здешевшав у мережах «Маркет», EURO5, ZOG, Brent Oil і «Фактор».

Водночас у низці великих мереж дизель уже коштує менше, ніж 80 грн/л. Зокрема в UKRNAFTA його реалізують за 77,90 грн/л, у KLO - за 79,20 грн/л, у BVS - за 79,99 грн/л, у Parallel - за 78,53 грн/л, а в AMIC - за 78,28 грн/л.

Бензин А-95 також продовжив дешевшати, хоча й менш динамічно. Середня ціна на ресурс за добу зменшилася на 9 коп./л, до 74,72 грн/л. Найбільше бензин здешевшав у мережах «Олас» (-2,09 грн/л), VostokGaz (-2 грн/л), «Дніпронафта» (-1 грн/л) і «Кворум» (-1 грн/л). Водночас мережа ZOG підвищила ціну на А-95 на 1 грн/л, до 74 грн/л.

Зниження роздрібних цін на пальне розпочалося на початку червня після обвалу цін на нафту. За період з 3 по 19 червня середня ціна на дизельне пальне в Україні знизилася на 6,12 грн/л, а з початку зниження 17 квітня - на 11,95 грн/л.

Корекція цін на внутрішньому ринку відображає падіння світових котирувань, які за місяць втратили 26% і знизилися до $893/т.

Роздрібні ціни на пальне в Україні 18-19 червня 2026 р., грн/л

Компанія А-95 А-95+ ДП 19.06.26 Зм. 19.06.26 Зм. 19.06.26 Зм. ОККО 78,90 0,00 81,90 0,00 82,90 -1,00 WOG 78,90 0,00 81,90 0,00 82,90 -1,00 UKRNAFTA 73,90 0,00 73,90 0,00 77,90 0,00 UPG 73,90 0,00 75,90 0,00 77,20 -0,80 AMIC 74,02 -0,24 76,91 -0,33 78,28 -1,29 SOCAR 77,90 0,00 80,76 0,00 83,90 0,00 БРСМ-Нафта 70,76 -0,30



74,97 -0,76 KLO 72,90 0,00 80,70 0,00 79,20 -1,10 BVS 75,99 0,00 78,99 0,00 79,99 -1,00 Parallel 72,93 -0,06 76,32 0,00 78,53 -0,89 Chipo 75,07 0,00



77,98 0,00 Авантаж 7 69,95 0,00



75,95 0,00 Ovis 76,90 0,00 79,90 0,00 80,90 0,00 VST 73,90 0,00



78,57 -1,00 Marshal 72,99 0,00 75,99 0,00 76,82 0,00 Маркет 74,90 0,00



77,90 -2,00 ДНІПРОНАФТА 69,99 -1,00



76,99 -1,00 Олас 69,90 -2,09



75,70 -3,20 VostokGaz 70,49 -2,00



76,49 -3,50 Neftek 77,49 0,00 79,99 0,00 81,99 -1,00 Кворум 71,48 -1,00



77,48 -1,00 Mango 72,99 0,00



76,99 -1,00 Автотранс 75,98 0,00 82,98 0,00 79,98 -1,00 Рур груп 73,49 0,00



79,99 0,00 EURO5 72,99 0,00



76,99 -2,00 ZOG 74,00 1,00



78,00 -2,00 Катрал 75,99 0,00 76,99 0,00 76,99 0,00 SUNOIL 73,20 0,00



78,40 -1,35 Brent Oil 69,85 0,00



76,95 -2,00 Grand Petrol 78,99 0,00 81,99 0,00 84,99 0,00 Green Wave 73,90 0,00



77,50 -0,40 СВОЇ 73,99 0,00



76,99 -2,91 RLS 73,90 0,00 76,00 0,00 74,90 -1,00 Фактор 71,50 0,00



73,00 -2,00 Rodnik 71,99 0,00



80,69 0,00 Середня ціна в Україні 74,72 -0,09 78,32 -0,03 79,30 -0,77



