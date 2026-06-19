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АНАЛІТИКА

Уряд оновив правила ліцензування технологій для оборонної промисловості

17:33 19.06.2026 |

Економіка

Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у Силах оборони: 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові - автори розробок.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту", - написав він у Телеграм.

За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює.

З ініціативи Міністерства оборони уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у Силах оборони.

"Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові - автори цих розробок", - розповів міністр.

За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками.

Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій: посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності.

"Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання - швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів", - додав він.

За матеріалами: Економічна правда
 

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