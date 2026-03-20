Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бензин під 85 грн: як подорожчання на АЗС б’є по гаманцях водіїв

За останню добу на провідних українських АЗС зафіксовано зростання вартості основних видів пального. Найбільші мережі оновили цінники в бік збільшення як на бензин та дизель, так і на автогаз.

Як змінилася вартість пального 20 березня - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

  • Бензин: Мережі OKKO, WOG та SOCAR підняли ціни на А-95 на 1-2 грн (до 74,99-78,99 грн/л), тоді як в "Укрнафті" преміальний 95 Energy здешевшав на 3 грн, зрівнявшись у ціні зі звичайним А-95.
  • Дизель: Зафіксовано найрізкіший стрибок вартості - на WOG ціна зросла одразу на 3 грн, а в "Укрнафті" преміальне ДП подорожчало на 4 грн, підтягнувши цінники в приватних мережах до 84,99-87,99 грн/л.
  • Автогаз: Великі мережі (OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта") продемонстрували єдину динаміку, синхронно піднявши вартість пального на 1 грн - до 42,99-46,99 грн/л.

    • Огляд цін на АЗС

    Ритейлери OKKO та WOG синхронно підняли ціни на більшість позицій.

    Так, бензин А-95 (Pulls/Mustang): подорожчав на 1 грн - до 77,99 грн/л.

    При цьому бензин А-95 Євро: зріс у ціні на 2 грн на WOG (74,99 грн/л) та на 1 грн на OKKO (74,99 грн/л).

    Дизельне пальне: на WOG вартість ДП Євро-5 підскочила одразу на 3 грн (до 84,99 грн/л), тоді як на OKKO ДП Євро додало 1 грн (83,99 грн/л).

    Автогаз на обох АЗС здорожчав на 1 грн.

    Мережа SOCAR також переглянула вартість пального в бік збільшення:

  • Бензин NANO 100: +2 грн (до 84,99 грн/л).
  • Бензин NANO 95: +2 грн (до 78,99 грн/л).
  • ДП NANO Extro: +2 грн (до 86,99 грн/л).
  • Автогаз: подорожчав на 1 грн - до 46,98 грн/л.

    • Державна мережа демонструє "Укрнафта" різноспрямовану динаміку:

  • Бензин 95 (Energy): ціна, навпаки, знизилася на 3 грн - до 68,99 грн/л.
  • Бензин А-95 та А-92: залишилися без змін (68,99 грн/л та 65,99 грн/л відповідно).
  • Дизельне пальне: ДП Energy подорожчало на 4 грн (до 81,99 грн/л), а звичайне ДП - на 2 грн (до 77,99 грн/л).
  • Автогаз додав 1 грн ціні (до 42,99 грн/л).

    • Деталізація цін на 20 березня

    OKKO

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Pulls: 86,99 грн
  • ДП Євро: 83,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

    • WOG

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Євро-5: 84,99 грн
  • ДП Mustang: 87,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

    • SOCAR

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДП NANO Extro: 86,99 грн
  • ДП NANO: 83,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

    • "Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 68,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДП (Energy): 81,99 грн
  • ДП: 77,99 грн
  • Газ: 42,99 грн
    •
    За матеріалами: РБК-Україна
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на понеділок
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,8200
    		  0,1417
    		 0,32
    EUR
    		 1
    		 50,6778
    		  0,1746
    		 0,35

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,6289  0,14 0,32 44,2170  0,07 0,16
    EUR 50,3907  0,03 0,07 51,1056  0,02 0,04

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,5700  0,17 0,39 43,6200  0,16 0,37
    EUR 50,2710  0,11 0,22 50,3113  0,11 0,21

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес