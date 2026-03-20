Бензин під 85 грн: як подорожчання на АЗС б’є по гаманцях водіїв

За останню добу на провідних українських АЗС зафіксовано зростання вартості основних видів пального. Найбільші мережі оновили цінники в бік збільшення як на бензин та дизель, так і на автогаз.

Як змінилася вартість пального 20 березня - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Бензин: Мережі OKKO, WOG та SOCAR підняли ціни на А-95 на 1-2 грн (до 74,99-78,99 грн/л), тоді як в "Укрнафті" преміальний 95 Energy здешевшав на 3 грн, зрівнявшись у ціні зі звичайним А-95.

Дизель: Зафіксовано найрізкіший стрибок вартості - на WOG ціна зросла одразу на 3 грн, а в "Укрнафті" преміальне ДП подорожчало на 4 грн, підтягнувши цінники в приватних мережах до 84,99-87,99 грн/л.

Автогаз: Великі мережі (OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта") продемонстрували єдину динаміку, синхронно піднявши вартість пального на 1 грн - до 42,99-46,99 грн/л.

Огляд цін на АЗС

Ритейлери OKKO та WOG синхронно підняли ціни на більшість позицій.

Так, бензин А-95 (Pulls/Mustang): подорожчав на 1 грн - до 77,99 грн/л.

При цьому бензин А-95 Євро: зріс у ціні на 2 грн на WOG (74,99 грн/л) та на 1 грн на OKKO (74,99 грн/л).

Дизельне пальне: на WOG вартість ДП Євро-5 підскочила одразу на 3 грн (до 84,99 грн/л), тоді як на OKKO ДП Євро додало 1 грн (83,99 грн/л).

Автогаз на обох АЗС здорожчав на 1 грн.

Мережа SOCAR також переглянула вартість пального в бік збільшення:

Бензин NANO 100: +2 грн (до 84,99 грн/л).

Бензин NANO 95: +2 грн (до 78,99 грн/л).

ДП NANO Extro: +2 грн (до 86,99 грн/л).

Автогаз: подорожчав на 1 грн - до 46,98 грн/л.

Державна мережа демонструє "Укрнафта" різноспрямовану динаміку:

Бензин 95 (Energy): ціна, навпаки, знизилася на 3 грн - до 68,99 грн/л.

Бензин А-95 та А-92: залишилися без змін (68,99 грн/л та 65,99 грн/л відповідно).

Дизельне пальне: ДП Energy подорожчало на 4 грн (до 81,99 грн/л), а звичайне ДП - на 2 грн (до 77,99 грн/л).

Автогаз додав 1 грн ціні (до 42,99 грн/л).

Деталізація цін на 20 березня

OKKO

Бензин Pulls 100: 84,99 грн

Бензин Pulls 95: 77,99 грн

Бензин А-95 Євро: 74,99 грн

ДП Pulls: 86,99 грн

ДП Євро: 83,99 грн

Газ: 46,99 грн

WOG

Бензин 100: 84,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн

Бензин 95 Євро: 74,99 грн

ДП Євро-5: 84,99 грн

ДП Mustang: 87,99 грн

Газ: 46,98 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 84,99 грн

Бензин NANO 95: 78,99 грн

Бензин А-95: 74,99 грн

ДП NANO Extro: 86,99 грн

ДП NANO: 83,99 грн

Газ: 46,98 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 77,99 грн

Бензин 95 (Energy): 68,99 грн

Бензин А-95: 68,99 грн

Бензин А-92: 65,99 грн

ДП (Energy): 81,99 грн

ДП: 77,99 грн

Газ: 42,99 грн