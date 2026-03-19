АЗС піднімають ціни: актуальна вартість пального 19 березня та що буде далі

Ціни на пальне в Україні продовжують рости через наслідки військової операції проти Ірану. Найстрімкіше оновлюються цінники на дизельне пальне, оскільки Європа імпортує його з країн Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цін та коментар директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна.

Як показав моніторинг цін в популярних мережах автозаправних станцій, сьогодні на АЗС спостерігається подорожчання і бензину, і дизеля, і автомобільного газу.





OKKO

Бензин Pulls 100: 83,99 грн

Бензин Pulls 95: 76,99 грн

Бензин А-95 Євро: 73,99 грн

ДП Pulls: 85,99 грн

ДП Євро: 82,99 грн

Газ: 45,99 грн

WOG

Бензин 100: 82,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 75,99 грн

Бензин 95 Євро: 72,99 грн

ДП Євро-5: 81,99 грн

ДП Mustang: 84,99 грн

Газ: 45,98 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 82,99 грн

Бензин NANO 95: 76,99 грн

Бензин А-95: 72,99 грн

ДП NANO Extro: 84,99 грн

ДП NANO: 81,99 грн

Газ: 45,98 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 77,99 грн

Бензин 95 (Energy): 71,99 грн

Бензин А-95: 68,99 грн

Бензин А-92: 65,99 грн

ДП (Energy): 77,99 грн

ДП: 75,99 грн

Газ: 41,99 грн

Чому ротуть ціни

Як пояснив експерт, ціна на дизельне пальне на лондонській біржі ICE знову перевищила 1300 доларів за тонну. Відповідно, собівартість пального на українському кордоні складатиме близько 80 гривень за літр. З урахуванням логістики, податків та націнок, вартість дизеля на АЗС може зрости до 90 гривень вже найближчого тижня.

Головна причина стрибка - дефіцит дизеля у Європі, яка щомісяця імпортує близько 3 млн тонн. Після відмови від російського пального основним постачальником став Близький Схід. Криза в цьому регіоні миттєво спровокувала дефіцит та зростання світових цін, сказав виданню Куюн.

Чи загрожує дефіцит пального

Наразі дефіциту пального в Україні не спостерігається. Паніки на ринку немає, а продажі на АЗС знизилися до нормативних рівнів, зазначив експерт в коментарі РБК-Україна.

За його словами, постачальники підтверджують, що необхідних обсягів вистачить для повноцінного забезпечення країни у квітні, зокрема і для потреб аграріїв.

Головною проблемою наразі є лише кінцева ціна, оскільки закордонні трейдери та власники танкерів продовжують підвищувати свої премії.