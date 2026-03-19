Нафта продовжує дорожчати, ціна на Brent зростала вище 112 доларів за барель

Нафта продовжує дорожчати у четвер на тлі ударів Ірану по об'єктах енергетичної інфраструктури на Близькому Сході; нафта марки Brent торгується вище позначки у 112 доларів за барель.

QatarEnergy повідомила про ракетний удар по промисловій зоні Ras Laffan, де розташовані заводи з виробництва скрапленого природного газу (СПГ). Удар і пожежа, що виникла на місці, завдали "серйозної шкоди" підприємству, заявили в компанії.

Саудівська Аравія повідомила про перехоплення та знищення балістичних ракет, запущених у бік Ер-Ріяду, а також про припинення атаки безпілотника на газовий об'єкт.

Влада ОАЕ заявила про інциденти на газових об'єктах у Хабшані та на нафтовому родовищі Bab, спричинені падінням уламків перехоплених ракет. Комплекс у Хабшані, яким керує держкомпанія ADNOC, є одним із найбільших підприємств з переробки газу у світі. Операції там були зупинені внаслідок інциденту.

Напередодні стало відомо, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по газовій інфраструктурі на півдні Ірану, зокрема по родовищу "Південний Парс" та пов'язаній з ним інфраструктурі. Тегеран пообіцяв відповісти на це атакою на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 7:25 кч становить $111,88 за барель, що на $4,5 (4,19%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. Раніше в ході торгів їхня ціна піднімалася до $112,86 за барель. У середу ці контракти подорожчали на $3,96 (3,83%), до $107,38 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,57 (0,59%), до $96,89 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $0,11 (0,11%), до $96,32 за барель.

Спред у цінах на нафту Brent і WTI на закриття ринку в середу досяг максимуму за 11 років. Це пов'язано як із вивільненням Штатами нафти зі стратегічних резервів, так і зі зростанням вартості транспортування нафти.

Дані міністерства енергетики США, оприлюднені в середу, показали зростання комерційних запасів нафти в країні минулого тижня на 6,16 млн барелів, до максимальних з червня 2024 року 449,3 млн барелів. Товарні запаси бензину скоротилися на 5,44 млн барелів, дистилятів - на 2,53 млн барелів.

