Ринок нафти: Brent перевищила $104, WTI майже припинила зниження

Ціни на нафту еталонних марок змінюються різнонаправлено у середу вдень, тоді як на початку сесії обидві марки демонстрували активне зниження.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:44 зросла на $0,59 (0,57%), до $104,01 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $1,38 (1,43%), до $94,83 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 3,2%, WTI - на 2,9%.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси в країні за минулий тиждень зросли на 6,6 млн барелів. Аналітики, яких опитало Trading Economics, очікували зниження на 600 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в середу, о 16:30 за київським часом.

