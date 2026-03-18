Імпорт бензину за місяць зріс на 18%: створено запас перед кризою на Близькому Сході
09:26 18.03.2026 |
Минулого місяця імпорт бензинів збільшився на 18% і досяг 190 тис. т. Порівняно з лютим минулого року обсяги зросли в 2,4 раза. Високі темпи постачань у цей період стали продовженням тенденцій січня, коли країна занурилась у темряву. Ударні дози імпорту в другій половині січня й лютому не тільки знищили паростки дефіциту, що зароджувався на початку року, а й дозволили створити певний резерв пального перед наступним випробуванням - кризою на Близькому Сході.
Греки останньої надії
У лютому західний напрямок залишався основним джерелом постачань. Звідти завезли 117 тис. т, це на 14% більше порівняно з січнем. Водночас із півдня обсяги зросли на чверть, до 71,4 тис. т.
Жваву динаміку постачань із півдня забезпечив грецький бензин, обсяг якого злетів у 10 разів, до 35 тис. т. Увесь обсяг надійшов з заводу Motor Oil. Це стало відповіддю на скорочення пропозиції з Румунії й Молдови. Так, у лютому Rompetrol розпочав ремонтні роботи, а в березні технічне обслуговування запланував OMV Petrom. Як наслідок, прямі постачання з Румунії впали на третину, до 26,5 тис. т. Молдовські фірми, які здебільшого є провайдерами палива Rompetrol, також скоротили продажі на 33%, до 9,5 тис. т.
На заході давно без змін
Найбільший постачальник січня - Литва - не тільки зберіг свій статус лідера, а ще й наростив відвантаження на 13%, до 56,6 тис. т. Для ORLEN Lietuva Україна теж важлива - чверть виробництва бензину.
Ще більш результативним був місяць для польського ORLEN: обсяги зросли на 28%, до 26,4 тис. т.
Постачання бензину з периферійних напрямків минулого місяця також зросли. З країн, назви яких часто плутають, Словаччини й Словенії, обсяги імпорту збільшилися з 8 до 9 тис. т.
ОККО піднатиснула
Вимкнення світла в українських регіонах цієї зими сприяло зростанню кількості імпортерів. У січні число компаній збільшилося з 88 до 97, а в лютому підскочило до 105. Такого різнобарв'я серед імпортерів не було з серпня 2024 року, коли ринок готувався до першого етапу підвищення акцизів на бензин. Утім, на розподіл обсягів між «топами» і рештою це ніяк не вплинуло - на перший десяток у лютому так само, як і у січні, припало 77% імпорту.
Незмінний лідер ОККО у січні спрацював доволі скромно, вочевидь, не розраховував на великі продажі (імпортував лише 36,2 тис. т). Але вже в лютому обсяги злетіли на 73%, до 62,7 тис. т. Більше галичани завозили лише в липні минулого року, коли першими зорієнтувались після виходу з чату Кременчуцького НПЗ. Щоб забезпечити такий обсяг, окківцям довелося розпакувати грецький і словацький напрямки.
З цікавого виокремимо несподівану появу в топі «АТ Енерго Трейду», який зазвичай перебуває не вище другого десятка. Трейдер вирішив взяти участь у подоланні бензинової нестачі і привіз 9,3 тис. т, з яких 8,5 тис. т припало на грецький Hellas. Щоправда, вантаж трохи запізнився і продажі розтягнулися.
* * *
Лютий був доволі результативним з погляду продажів, особливо якщо врахувати, що цей найкоротший місяць. Але за підсумками березня обсяги імпорту, найімовірніше, впадуть. Попит з боку генераторів до середини місяця фактично зійшов нанівець, а через ремонти на НПЗ в Румунії, Польщі й Литві українські компанії отримають менше ресурсу. Збільшенню споживання палива також може завадити різке зростання цін. Внаслідок війни на Близькому Сході з початку березня 95-й бензин на АЗС здорожчав більш ніж на 7 грн.
ТОП-НОВИНИ
