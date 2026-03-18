Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпорт бензину за місяць зріс на 18%: створено запас перед кризою на Близькому Сході

Минулого місяця імпорт бензинів збільшився на 18% і досяг 190 тис. т. Порівняно з лютим минулого року обсяги зросли в 2,4 раза. Високі темпи постачань у цей період стали продовженням тенденцій січня, коли країна занурилась у темряву. Ударні дози імпорту в другій половині січня й лютому не тільки знищили паростки дефіциту, що зароджувався на початку року, а й дозволили створити певний резерв пального перед наступним випробуванням - кризою на Близькому Сході.


Греки останньої надії

У лютому західний напрямок залишався основним джерелом постачань. Звідти завезли 117 тис. т, це на 14% більше порівняно з січнем. Водночас із півдня обсяги зросли на чверть, до 71,4 тис. т.

Жваву динаміку постачань із півдня забезпечив грецький бензин, обсяг якого злетів у 10 разів, до 35 тис. т. Увесь обсяг надійшов з заводу Motor Oil. Це стало відповіддю на скорочення пропозиції з Румунії й Молдови. Так, у лютому Rompetrol розпочав ремонтні роботи, а в березні технічне обслуговування запланував OMV Petrom. Як наслідок, прямі постачання з Румунії впали на третину, до 26,5 тис. т. Молдовські фірми, які здебільшого є провайдерами палива Rompetrol, також скоротили продажі на 33%, до 9,5 тис. т.


На заході давно без змін

Найбільший постачальник січня - Литва - не тільки зберіг свій статус лідера, а ще й наростив відвантаження на 13%, до 56,6 тис. т. Для ORLEN Lietuva Україна теж важлива - чверть виробництва бензину.

Ще більш результативним був місяць для польського ORLEN: обсяги зросли на 28%, до 26,4 тис. т.

Постачання бензину з периферійних напрямків минулого місяця також зросли. З країн, назви яких часто плутають, Словаччини й Словенії, обсяги імпорту збільшилися з 8 до 9 тис. т.

ОККО піднатиснула

Вимкнення світла в українських регіонах цієї зими сприяло зростанню кількості імпортерів. У січні число компаній збільшилося з 88 до 97, а в лютому підскочило до 105. Такого різнобарв'я серед імпортерів не було з серпня 2024 року, коли ринок готувався до першого етапу підвищення акцизів на бензин. Утім, на розподіл обсягів між «топами» і рештою це ніяк не вплинуло - на перший десяток у лютому так само, як і у січні, припало 77% імпорту.

Незмінний лідер ОККО у січні спрацював доволі скромно, вочевидь, не розраховував на великі продажі (імпортував лише 36,2 тис. т). Але вже в лютому обсяги злетіли на 73%, до 62,7 тис. т. Більше галичани завозили лише в липні минулого року, коли першими зорієнтувались після виходу з чату Кременчуцького НПЗ. Щоб забезпечити такий обсяг, окківцям довелося розпакувати грецький і словацький напрямки.

З цікавого виокремимо несподівану появу в топі «АТ Енерго Трейду», який зазвичай перебуває не вище другого десятка. Трейдер вирішив взяти участь у подоланні бензинової нестачі і привіз 9,3 тис. т, з яких 8,5 тис. т припало на грецький Hellas. Щоправда, вантаж трохи запізнився і продажі розтягнулися.

*   *   *

Лютий був доволі результативним з погляду продажів, особливо якщо врахувати, що цей найкоротший місяць. Але за підсумками березня обсяги імпорту, найімовірніше, впадуть. Попит з боку генераторів до середини місяця фактично зійшов нанівець, а через ремонти на НПЗ в Румунії, Польщі й Литві українські компанії отримають менше ресурсу. Збільшенню споживання палива також може завадити різке зростання цін. Внаслідок війни на Близькому Сході з початку березня 95-й бензин на АЗС здорожчав більш ніж на 7 грн.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9497
  0,1306
 0,30
EUR
 1
 50,6388
  0,0611
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6404  0,10 0,24 44,2365  0,13 0,30
EUR 50,4385  0,06 0,12 51,1338  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 17:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8000  0,18 0,41 43,8400  0,17 0,39
EUR 50,5233  0,02 0,04 50,5606  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес