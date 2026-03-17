17.03.26
22:32
«Експерти готові негайно»: ЄС профінансує відновлення «Дружби» в Україні
16:32 17.03.2026 |
Україна прийняла пропозицію Євросоюзу щодо фінансової та технічної підтримки для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого ударами РФ.
За її словами, європейські експерти уже готові до роботи. Пріоритетом Європи фон дер Ляєн назвала забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян.
"ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти доступні негайно", - повідомила вона.
Фон дер Ляєн також наголосила, що ЄС продовжить роботу над альтернативами для російської нафти до країн Центральної і Східної Європи.
У спільній заяві фон дер Ляєн та голови Євроради Антоніу Кошти зазначається, що після російських ударів по "Дружбі" Євросоюз почав "інтенсивні переговори" з європейськими державами та Україною щодо відновлення потоків нафти до Угорщини та Словаччини.
Відновлення станції Броди
Крім того, Єврорада оприлюднила лист президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що ремонтні роботи на обхідній лінії наближаються до завершення.
"Ми очікуємо, що приблизно за півтора місяця насосна станція Броди відновить свою технічну працездатність. Це забезпечить повне відновлення потоків, звичайно, за умови відсутності подальших атак з боку Росії", - йдеться у документі.
Зеленський зазначив, що попередні технічні оцінки свідчать про неможливість відновлення пошкодженого нафтового резервуару. З цієї причини Україна розглядає можливість будівництва підземної інфраструктури для зберігання як довгострокове та більш стійке рішення.
