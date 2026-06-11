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АНАЛІТИКА

Оборона у фокусі: митниця у травні надала пільг майже на ₴33 млрд

09:05 11.06.2026 |

Економіка

У травні 2026 року в Україні пільги зі сплати митних платежів становили 32,8 млрд грн, що на 8,7 млрд грн або на 35,9% більше порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.

"У травні 2026 року до державного бюджету перераховано 68,9 млрд грн митних платежів. Водночас, при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 32,8 млрд грн, що становить 47,6% від суми надходжень до бюджету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порівняно з травнем 2025 року обсяг наданих преференцій зріс на 8,7 млрд грн, або на 35,9%. Тоді цей показник становив 24,2 млрд грн.


Найбільшу частку становлять:

  • пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення - 59,4% (19,5 млрд грн);
  • пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів - 16,4% (5,4 млрд грн);
  • звільнення зі сплати ввізного мита у межах виконання угод про вільну торгівлю - 12% (3,9 млрд грн);
  • пільги на товари для відновлення енергоінфраструктури - 7,3% (2,4 млрд грн);
  • інші пільги відповідно до законодавства - 5% (1,6 млрд грн).

    • Загалом від початку року при митному оформленні імпорту товарів було надано 174,9 млрд грн пільг зі сплати митних платежів, що на 51,3% (59,3 млрд грн) більше за аналогічний показник минулого року.
     

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