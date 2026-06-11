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Оборона у фокусі: митниця у травні надала пільг майже на ₴33 млрд
09:05 11.06.2026 |
Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.
"У травні 2026 року до державного бюджету перераховано 68,9 млрд грн митних платежів. Водночас, при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 32,8 млрд грн, що становить 47,6% від суми надходжень до бюджету", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що порівняно з травнем 2025 року обсяг наданих преференцій зріс на 8,7 млрд грн, або на 35,9%. Тоді цей показник становив 24,2 млрд грн.
Найбільшу частку становлять:
Загалом від початку року при митному оформленні імпорту товарів було надано 174,9 млрд грн пільг зі сплати митних платежів, що на 51,3% (59,3 млрд грн) більше за аналогічний показник минулого року.
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