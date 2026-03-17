17.03.26
- 15:12
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Відновлення нафтового ринку: Brent коштує $102,7 за барель
12:51 17.03.2026 |
Ціни на нафту зростають у вівторок уранці, інвестори продовжують оцінювати ситуацію на Близькому Сході.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 7:15 зростає на $2,53 (2,52%), до $102,74 за барель. У понеділок контракт подешевшав на $2,93 (2,84%), до $100,21 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $2,02 (2,16%), до $95,52 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $5,21 (5,28%), до $93,50 за барель.
Минулими вихідними кілька танкерів пройшли через Ормузьку протоку, що посилило надії на її швидке відкриття. Однак загалом ця транспортна артерія залишається перекритою.
За даними джерел Reuters, перекриття Ормузької протоки змусило ОАЕ - третього за обсягами видобутку члена ОПЕК - скоротити виробництво нафти більш ніж наполовину.
Тим часом Вашингтон готується вивільнити першу партію нафти з екстрених резервів, пише Trading Economics.
ТОП-НОВИНИ
|Відновлення нафтового ринку: Brent коштує $102,7 за барель
