Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає швидше: Brent підходить до позначки $84 за барель

Зростання цін на нафту прискорилося вдень у вівторок, Brent підскочила до максимуму з липня 2024 року.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:31 к.ч. підскочила на $6,14 (7,9%), до $83,88 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) злетіли в ціні до цього часу на $5,26 (7,38%), до $76,49 за барель.

Напередодні обидві марки підскочили в ціні більш ніж на 6% через удари Ізраїлю і США по Ірану, а також побоювання з приводу перебоїв поставок палива з близькосхідного регіону.

З того часу конфлікт розширився - Ізраїль атакував Ліван, а Іран завдає ударів по сусідніх країнах Перської затоки, а також по танкерах в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових нафтових потоків.

Напередодні представник командування іранського Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що забезпечить повну зупинку руху нафтових танкерів через Ормузьку протоку у відповідь на удари по країні з боку Ізраїлю і США.

"Побоювання з приводу проходу танкерів по Ормузькій протоці присутні, але ще більш значним ризиком для ринку будуть удари Ірану по нових об'єктах енергетичної інфраструктури в регіоні. Це може призвести до більш довгострокових перебоїв", - написали аналітики ING.

Як повідомлялося, напередодні призупинив роботу саудівський нафтопереробний комплекс Ras Tanura, один з найбільших НПЗ на Близькому Сході. Крім того, катарська держкомпанія QatarEnergy зупинила виробництво скрапленого природного газу (СПГ) і супутніх продуктів на заводі Ras Laffan. Тим часом в ОАЕ влада намагається загасити сильну пожежу в порту Фуджейра.

Аналітики Bernstein напередодні підвищили прогноз для ціни Brent на 2026 рік до $80 з $65 за барель, при цьому зазначивши, що котирування можуть підскочити і до $120-150 за барель у разі тривалого конфлікту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4548
  0,2205
 0,51
EUR
 1
 50,4597
  0,1417
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,18 0,42 43,5300  0,18 0,42
EUR 50,3338  0,42 0,83 50,3511  0,42 0,84

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес