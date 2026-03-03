Нафта дорожчає швидше: Brent підходить до позначки $84 за барель

Зростання цін на нафту прискорилося вдень у вівторок, Brent підскочила до максимуму з липня 2024 року.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:31 к.ч. підскочила на $6,14 (7,9%), до $83,88 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) злетіли в ціні до цього часу на $5,26 (7,38%), до $76,49 за барель.

Напередодні обидві марки підскочили в ціні більш ніж на 6% через удари Ізраїлю і США по Ірану, а також побоювання з приводу перебоїв поставок палива з близькосхідного регіону.

З того часу конфлікт розширився - Ізраїль атакував Ліван, а Іран завдає ударів по сусідніх країнах Перської затоки, а також по танкерах в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових нафтових потоків.

Напередодні представник командування іранського Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що забезпечить повну зупинку руху нафтових танкерів через Ормузьку протоку у відповідь на удари по країні з боку Ізраїлю і США.

"Побоювання з приводу проходу танкерів по Ормузькій протоці присутні, але ще більш значним ризиком для ринку будуть удари Ірану по нових об'єктах енергетичної інфраструктури в регіоні. Це може призвести до більш довгострокових перебоїв", - написали аналітики ING.

Як повідомлялося, напередодні призупинив роботу саудівський нафтопереробний комплекс Ras Tanura, один з найбільших НПЗ на Близькому Сході. Крім того, катарська держкомпанія QatarEnergy зупинила виробництво скрапленого природного газу (СПГ) і супутніх продуктів на заводі Ras Laffan. Тим часом в ОАЕ влада намагається загасити сильну пожежу в порту Фуджейра.

Аналітики Bernstein напередодні підвищили прогноз для ціни Brent на 2026 рік до $80 з $65 за барель, при цьому зазначивши, що котирування можуть підскочити і до $120-150 за барель у разі тривалого конфлікту.

