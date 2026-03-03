Фінансові новини
- |
- 03.03.26
- |
- 21:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта дорожчає швидше: Brent підходить до позначки $84 за барель
14:19 03.03.2026 |
Зростання цін на нафту прискорилося вдень у вівторок, Brent підскочила до максимуму з липня 2024 року.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:31 к.ч. підскочила на $6,14 (7,9%), до $83,88 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) злетіли в ціні до цього часу на $5,26 (7,38%), до $76,49 за барель.
Напередодні обидві марки підскочили в ціні більш ніж на 6% через удари Ізраїлю і США по Ірану, а також побоювання з приводу перебоїв поставок палива з близькосхідного регіону.
З того часу конфлікт розширився - Ізраїль атакував Ліван, а Іран завдає ударів по сусідніх країнах Перської затоки, а також по танкерах в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових нафтових потоків.
Напередодні представник командування іранського Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що забезпечить повну зупинку руху нафтових танкерів через Ормузьку протоку у відповідь на удари по країні з боку Ізраїлю і США.
"Побоювання з приводу проходу танкерів по Ормузькій протоці присутні, але ще більш значним ризиком для ринку будуть удари Ірану по нових об'єктах енергетичної інфраструктури в регіоні. Це може призвести до більш довгострокових перебоїв", - написали аналітики ING.
Як повідомлялося, напередодні призупинив роботу саудівський нафтопереробний комплекс Ras Tanura, один з найбільших НПЗ на Близькому Сході. Крім того, катарська держкомпанія QatarEnergy зупинила виробництво скрапленого природного газу (СПГ) і супутніх продуктів на заводі Ras Laffan. Тим часом в ОАЕ влада намагається загасити сильну пожежу в порту Фуджейра.
Аналітики Bernstein напередодні підвищили прогноз для ціни Brent на 2026 рік до $80 з $65 за барель, при цьому зазначивши, що котирування можуть підскочити і до $120-150 за барель у разі тривалого конфлікту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Нафта дорожчає швидше: Brent підходить до позначки $84 за барель
|Roshen увійшла до двадцятки світових лідерів кондитерського ринку за версією Global Growth Insights, посівши 13-те місце
|Зовнішній аудит АРМА розпочали міжнародні експерти
|Ринок пального: можливе зростання цін на 2–3 грн/л без ризику дефіциту
|Ранковий стрибок: спотові ціни на газ у Європі перевищили $700 за тис. куб. м
Бізнес
|HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину
|Microsoft разом зі SpaceX запускають масштабний проєкт інтернет-покриття
|150 Мбіт/с без вишок: SpaceX анонсувала Starlink Cellular для смартфонів
|NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му
|Прорив у зберіганні енергії: батарея Donut Lab досягає 80% за
|AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
|Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL