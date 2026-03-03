Авторизация

Ранковий стрибок: спотові ціни на газ у Європі перевищили $700 за тис. куб. м

Спотові ціни на газ в Європі у вівторок продовжують зростати на тлі новин про бойові дії навколо Ірану.

Ціна газу з поставкою "на наступний день" на еталонному європейському хабі TTF у вівторок вранці досягла $704 за тисячу кубометрів, тоді як у понеділок торги закрилися на позначці $531. Таких високих цін Європа не бачила з січня 2023 року.

Ситуація в Перській затоці може вплинути як на поставки трубопровідного газу з Ірану в сусідні країни, так і на експорт скрапленого природного газу з Катару (одного з найбільших світових постачальників СПГ), а також ОАЕ та Оману.

У лютому ціни рухалися по низхідній траєкторії від локального максимуму в $500 в очікуванні настання весняної погоди.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3800  0,06 0,14 43,4200  0,07 0,16
EUR 50,4552  0,30 0,59 50,4887  0,29 0,57

