Ранковий стрибок: спотові ціни на газ у Європі перевищили $700 за тис. куб. м

Спотові ціни на газ в Європі у вівторок продовжують зростати на тлі новин про бойові дії навколо Ірану.

Ціна газу з поставкою "на наступний день" на еталонному європейському хабі TTF у вівторок вранці досягла $704 за тисячу кубометрів, тоді як у понеділок торги закрилися на позначці $531. Таких високих цін Європа не бачила з січня 2023 року.

Ситуація в Перській затоці може вплинути як на поставки трубопровідного газу з Ірану в сусідні країни, так і на експорт скрапленого природного газу з Катару (одного з найбільших світових постачальників СПГ), а також ОАЕ та Оману.

У лютому ціни рухалися по низхідній траєкторії від локального максимуму в $500 в очікуванні настання весняної погоди.

