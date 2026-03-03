Авторизация

Скільки ФОПів мають масові номери в Україні

09:22 03.03.2026

Економіка

Скільки ФОПів мають масові номери в УкраїніЯкщо щонайменше 5 ФОПів використовують під час реєстрації один й той самий номер, він може вважатися масовим. В Україні зараз налічується 3 368 таких номерів.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

"Абсолютний рекордсмен тримає на собі інформацію аж про 1 549 активних ФОПів. На другий масовий номер зареєстровано 786 чинних підприємців, а трійцю замикає контакт для 773 фопів. Тобто один і той самий контакт може об'єднувати сотні формально незалежних бізнесів", - зазначається в аналітиці.

Йдеться, що найбільше масових номерів використали у Києві - 1 020. Це майже третина від загальної кількості масових номерів. Далі йдуть Харківщина - 741 (22%), Київщина - 640 (19%) та Дніпропетровщина - 595 (18%).

Водночас варто зазначити, що один і той самий масовий номер може використовуватися в кількох регіонах одночасно.

Як йдеться в аналітиці, найчастіше масові телефони використовують підприємці у сфері роздрібної торгівлі - 2 013 номерів. Значно менше, але теж сотні - в оптовій торгівлі (963), ІТ (922), HoReCa (787) та нерухомості (617). При цьому один номер може фігурувати одразу у кількох видах діяльності.

Зазначається, що 3 380 номерів - масові як для фопів, так і для компаній. Це номери, які "обслуговують" щонайменше 5 компаній і 5 ФОПів одночасно.

За матеріалами: Економічна правда
 

