НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Спростили бюрократію: Кабмін оновив правила введення зброї на озброєння

10:12 03.03.2026 |

Економіка

Кабінет міністрів спростив процедури кодифікації озброєння та військової техніки, щоб скоротити час від розробки виробу до його постачання у підрозділи Сил оборони. Про це повідомило Міністерство оборони на своєму сайті.

"Україна відкрила ринок для дронів, РЕБ, НРК, ракетних та інших інноваційних рішень, спростила бюрократію і створила умови для розвитку українських виробників. Саме тому сформувалися цілі технологічні ринки, яких раніше не існувало. На початку вторгнення в Україні було сім компаній, які робили дрони. Сьогодні - понад 500. РЕБ - було дві компанії, сьогодні - 200. Приватних компаній, які виробляли ракети, не було зовсім, сьогодні - більш ніж 20. НРК - було нуль компаній, стало - понад 100. Зараз ми робимо наступний крок, щоб пришвидшити розвиток технологій і скоротити цикл від розробки зброї до її постачання на фронт", - сказав з цього приводу міністр оборони Михайло Федоров.

Раніше технічна оцінка виробу була пов'язана з підтвердженням потреби державного замовника. Якщо така потреба не визначалася, виріб не проходив кодифікацію, що уповільнювало його закупівлю. Тепер її можна проводити незалежно від планів державних закупівель, що дозволяє швидше виводити нові рішення на ринок.

Виробники отримали можливість самостійно затверджувати технічні умови, але вони несуть повну відповідальність за їхній зміст.

Кодифікація боєприпасів можлива без додаткових демонстраційних випробувань, якщо державний замовник уже був залучений до попередніх.

Для безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня достатньо сертифіката якості від виробника, а додаткові процедури державного контролю не застосовуються.

Вибухові речовини додані до переліку товарів, які можна закуповувати за спрощеним оборонним порядком, що дозволяє оперативно забезпечувати війська боєприпасами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3800  0,06 0,14 43,4200  0,07 0,16
EUR 50,4552  0,30 0,59 50,4887  0,29 0,57

