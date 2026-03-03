Фінансові новини
Фонд відбудови США–Україна затвердив стартовий набір інвестиційних проєктів
10:32 03.03.2026
За два місяці роботи Американсько-український інвестиційний фонд відбудови відібрав 22 проєкти для подальшого опрацювання, вісім із них уже мають високий рівень підготовки і формують портфель орієнтовною вартістю $1,2 млрд.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Американсько-український інвестиційний фонд відбудови підбив підсумки перших двох місяців роботи.
"За цей час через Інвестпортал подано 138 інвестиційних заявок.
За результатами роботи комітету з пошуку проєктів 22 проєкти відібрано для подальшого опрацювання. Вісім із них уже мають високий рівень підготовки - саме вони формують портфель орієнтовною вартістю $1,2 млрд", - зазначено у повідомленні.
Найбільше заявок надійшло у сфері енергетики та енергетичної безпеки - 53 проєкти. Далі - транспортна та логістична інфраструктура - 14 проєктів, критичні мінерали - 10 проєктів, новітні технології - 7 проєктів. У напрямі цифрової та телеком-інфраструктури - 1 проєкт.
"Україна має значний нереалізований інвестиційний потенціал - і ми вже бачимо, як він перетворюється на конкретні проєкти відбудови", - зазначив Єгор Перелигін, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства та керівник інвестиційного напрямку.
У межах удосконалення процедури відбору команда фонду також оновила вебсайт, щоб процес подання та розгляду інвестиційних ініціатив був більш структурованим і прозорим.
Американсько-український інвестиційний фонд відбудови (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) створено на підставі угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки.
Статутний капітал Фонду сформовано із внесків обох сторін у рівних частках - по $75 млн від США через Корпорацію фінансування міжнародного розвитку США (DFC) та від України. Загальний обсяг початкового капіталу становить $150 млн.
