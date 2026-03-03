Ринок пального: можливе зростання цін на 2–3 грн/л без ризику дефіциту

Ціни на пальне в українських мережах можуть зрости протягом тижня на 2-3 грн за літр на тлі війни в Ірані, проте дефіцит палива на ринку повністю відсутній, і в березні його поява не очікується, вважає директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Це небезпечна історія, бо підвищення цін багато споживачів сприймають як сигнал до негайної купівлі пального і формування запасів (...) Отже, будь ласка, не створюйте паніку, в нас все добре", - написав він на сторінці в Facebook у понеділок пізно ввечері.

За словами експерта, об'єктивних передумов для можливого виникнення дефіциту пального на українському ринку не існує, а пропозиція у березні буде тільки зростати.

"Схоже, бензином в березні ми будемо залиті, по дизпаливу теж немає ознак нестачі. Навпаки, зникнення фактору морозостійкості відкрило всі шлюзи. Про угорсько-словацькі постачання ніхто навіть не згадує, бо ринок перелитий", - зазначив він.

За інформацією "А-95", в Україні першою реакцією на війну в Ірані було згортання оптової торгівлі з 2-го березня: в понеділок лише три трейдери - UPG, ЗПЕК і "Мартін Трейд" - пропонували "бензовозні" пропозиції, а більшість взагалі утрималась. Більше того, окремі закордонні постачальники повідомили, що також беруть паузу і додаткових обсягів не дадуть.

Проте в "А-95" не очікують можливого цінового сплеску в мережах на фоні світової кон'юнктури з огляду на достатність пропозиції нафти на світовому ринку та малоймовірність апокаліптичних сценаріїв з блокуванням Іраном проток.

"Особисто я чекаю низьких цін, як тільки "іранський" фактор зникне. Нафти в світі і так багато, а стане ще більше, бо так чи інакше видобуток в Іране був запресований багаторічними санкціями. А відповідно впадуть ціни і в Україні", - вважає Куюн.

Тим часом, як свідчать результати моніторингу офіційних інформресурсів мереж, проведених 3 березня агентством "Інтерфакс-Україна", ціни на пальне вже демонструють підвищення. Наприклад, за добу ціна А-95 та ДП виросла на 2-3 грн за літр. Варто додати, що багато мереж не публікують на сайтах та в додатках актуальні ціни.



Ціни на пальне (середні) станом на ранок 3 березня (за результатами моніторингу агентства "Інтерфакс-Україна" сайтів та додатків мереж)

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) Укрнафта 65,99 68,99 65,99 69,99 38,99 Socar 68,99 72,99 68,99 73,99 39,98 UPG 65,83 68,83 65,83 68,66 40 ОККО 68,99 71,99 68,99 71,99 40,99 WOG 68,99 71,99 68,99 71,99 40,98



Ціна на пальне на ранок 2 березня (за даними консалтингової групи "А-95", на яку посилається сайт Мінфін)

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) Укрнафта 64,09 67,09 64,09 н/д 38,94 Socar 65,99 69,13 65,7 н/д 39,41 UPG 62,9 65,9 62,9 н/д 38,25 ОККО 66,99 69,99 66,99 н/д 39,99 WOG 66,99 69,99 66,99 н/д 39,98



