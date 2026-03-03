Ринок пального: можливе зростання цін на 2–3 грн/л без ризику дефіциту

Ціни на пальне в українських мережах можуть зрости протягом тижня на 2-3
грн за літр на тлі війни в Ірані, проте дефіцит палива на ринку
повністю відсутній, і в березні його поява не очікується, вважає
директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.
"Це небезпечна історія, бо підвищення цін багато споживачів
сприймають як сигнал до негайної купівлі пального і формування запасів
(...) Отже, будь ласка, не створюйте паніку, в нас все добре", - написав
він на сторінці в Facebook у понеділок пізно ввечері.
За словами експерта, об'єктивних передумов для можливого виникнення
дефіциту пального на українському ринку не існує, а пропозиція у березні
буде тільки зростати.
"Схоже, бензином в березні ми будемо залиті, по дизпаливу теж немає
ознак нестачі. Навпаки, зникнення фактору морозостійкості відкрило всі
шлюзи. Про угорсько-словацькі постачання ніхто навіть не згадує, бо
ринок перелитий", - зазначив він.
За інформацією "А-95", в Україні першою реакцією на війну в Ірані
було згортання оптової торгівлі з 2-го березня: в понеділок лише три
трейдери - UPG, ЗПЕК і "Мартін Трейд" - пропонували "бензовозні"
пропозиції, а більшість взагалі утрималась. Більше того, окремі
закордонні постачальники повідомили, що також беруть паузу і додаткових
обсягів не дадуть.
Проте в "А-95" не очікують можливого цінового сплеску в мережах на
фоні світової кон'юнктури з огляду на достатність пропозиції нафти на
світовому ринку та малоймовірність апокаліптичних сценаріїв з
блокуванням Іраном проток.
"Особисто я чекаю низьких цін, як тільки "іранський" фактор зникне.
Нафти в світі і так багато, а стане ще більше, бо так чи інакше
видобуток в Іране був запресований багаторічними санкціями. А відповідно
впадуть ціни і в Україні", - вважає Куюн.
Тим часом, як свідчать результати моніторингу офіційних
інформресурсів мереж, проведених 3 березня агентством
"Інтерфакс-Україна", ціни на пальне вже демонструють підвищення.
Наприклад, за добу ціна А-95 та ДП виросла на 2-3 грн за літр. Варто
додати, що багато мереж не публікують на сайтах та в додатках актуальні
ціни.
Ціни на пальне (середні) станом на ранок 3 березня (за
результатами моніторингу агентства "Інтерфакс-Україна" сайтів та
додатків мереж)
| Мережа
| 95 (грн/л)
| 95 преміум (грн/л)
| ДП (грн/л)
| ДП преміум (грн/л)
| Газ (грн/л)
| Укрнафта
| 65,99
| 68,99
| 65,99
| 69,99
| 38,99
| Socar
| 68,99
| 72,99
| 68,99
| 73,99
| 39,98
| UPG
| 65,83
| 68,83
| 65,83
| 68,66
| 40
| ОККО
| 68,99
| 71,99
| 68,99
| 71,99
| 40,99
| WOG
| 68,99
| 71,99
| 68,99
| 71,99
| 40,98
Ціна на пальне на ранок 2 березня (за даними консалтингової групи "А-95", на яку посилається сайт Мінфін)
| Мережа
| 95 (грн/л)
| 95 преміум (грн/л)
| ДП (грн/л)
| ДП преміум (грн/л)
| Газ (грн/л)
| Укрнафта
| 64,09
| 67,09
| 64,09
| н/д
| 38,94
| Socar
| 65,99
| 69,13
| 65,7
| н/д
| 39,41
| UPG
| 62,9
| 65,9
| 62,9
| н/д
| 38,25
| ОККО
| 66,99
| 69,99
| 66,99
| н/д
| 39,99
| WOG
| 66,99
| 69,99
| 66,99
| н/д
| 39,98