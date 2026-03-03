Фінансові новини
- |
- 03.03.26
- |
- 21:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Зовнішній аудит АРМА розпочали міжнародні експерти
12:45 03.03.2026 |
У Агентстві з розшуку та менеджменту активів розпочався незалежний зовнішній аудит ефективності.
Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.
"Команда Агентства з розшуку та менеджменту активів провела установчу зустріч із членами Комісії з незалежного зовнішнього аудиту ефективності АРМА", - говориться у повідомленні.
Сторони погодили формат роботи, графік та етапи оцінювання. Комісія перевірить, як Агентство виконує свої повноваження, визначені законом, і проаналізує ключові напрями його діяльності.
Аудит проходить за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги "Сприяння наближенню України до ЄС у сфері верховенства права (3*E4U)", який реалізує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), та Міжнародної організації права розвитку (IDLO).
У січні Кабінет Міністрів України розпорядженням затвердив склад комісії. До неї увійшли міжнародні експерти з Нідерландів, Румунії, Великої Британії та Польщі з досвідом у сфері кримінального права, боротьби з корупцією та повернення активів.
"За підсумками аудиту агентство отримає незалежну оцінку своєї роботи та чіткі рекомендації для подальших змін - щоб підвищити ефективність управління арештованими активами і посилити прозорість діяльності", - говориться у повідомленні.
Незалежний аудит - важливий крок для виконання зобов'язань України в переговорах щодо вступу до ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Нафта дорожчає швидше: Brent підходить до позначки $84 за барель
|Roshen увійшла до двадцятки світових лідерів кондитерського ринку за версією Global Growth Insights, посівши 13-те місце
|Зовнішній аудит АРМА розпочали міжнародні експерти
|Ринок пального: можливе зростання цін на 2–3 грн/л без ризику дефіциту
|Ранковий стрибок: спотові ціни на газ у Європі перевищили $700 за тис. куб. м
Бізнес
|HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину
|Microsoft разом зі SpaceX запускають масштабний проєкт інтернет-покриття
|150 Мбіт/с без вишок: SpaceX анонсувала Starlink Cellular для смартфонів
|NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му
|Прорив у зберіганні енергії: батарея Donut Lab досягає 80% за
|AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
|Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL