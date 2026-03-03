Зовнішній аудит АРМА розпочали міжнародні експерти

У Агентстві з розшуку та менеджменту активів розпочався незалежний зовнішній аудит ефективності.

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.

"Команда Агентства з розшуку та менеджменту активів провела установчу зустріч із членами Комісії з незалежного зовнішнього аудиту ефективності АРМА", - говориться у повідомленні.

Сторони погодили формат роботи, графік та етапи оцінювання. Комісія перевірить, як Агентство виконує свої повноваження, визначені законом, і проаналізує ключові напрями його діяльності.

Аудит проходить за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги "Сприяння наближенню України до ЄС у сфері верховенства права (3*E4U)", який реалізує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), та Міжнародної організації права розвитку (IDLO).

У січні Кабінет Міністрів України розпорядженням затвердив склад комісії. До неї увійшли міжнародні експерти з Нідерландів, Румунії, Великої Британії та Польщі з досвідом у сфері кримінального права, боротьби з корупцією та повернення активів.

"За підсумками аудиту агентство отримає незалежну оцінку своєї роботи та чіткі рекомендації для подальших змін - щоб підвищити ефективність управління арештованими активами і посилити прозорість діяльності", - говориться у повідомленні.

Незалежний аудит - важливий крок для виконання зобов'язань України в переговорах щодо вступу до ЄС.