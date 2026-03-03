Авторизация

Бізнес у лютому 2026 року поліпшив стримані оцінки ділової активності

11:03 03.03.2026 |

Економіка

Український бізнес у лютому 2026 року поліпшив стримані оцінки ділової активності порівняно з січнем, але дещо погіршив їх у річному вимірі.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.

У лютому 2026 року ІОДА становив 45.9 порівняно з 41.3 у січні 2026 року (у лютому 2025 року - 46.9).

Невизначеність щодо тривалості бойових дій, масштабні руйнування об'єктів енергетики та інфраструктури, значні витрати на відновлення та альтернативні джерела живлення, підвищення вартості електроенергії для бізнесу, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність стримували економічну активність і негативно впливали на економічні настрої бізнесу.

Складна ситуація в енергетиці зумовила погіршення оцінок порівняно з лютим 2025 року.

Натомість позитивні імпульси для розвитку створювали сталий споживчий попит, стійка міжнародна фінансова підтримка та сповільнення темпів інфляції.

Попри складні умови ведення бізнесу, підприємства всіх опитаних секторів поліпшили.

За матеріалами: Економічна правда
