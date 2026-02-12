Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає, Brent біля $69,6 за барель

Ціни на нафту еталонних марок знову зростають вранці в четвер.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:15 кч підвищується на $0,17 (0,24%), до $69,57 за барель. У середу контракт зріс у ціні на $0,6 (0,87%), до $69,4 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до цього часу на $0,23 (0,36%), до $64,86 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $0,67 (1,05%), до $64,63 за барель.

Обидва сорти торгуються поблизу максимумів майже за п'ять місяців на тлі збереження напруженості у відносинах США та Ірану.

Трейдерів продовжують турбувати перспектива воєнних дій і ризики для поставок, хоча американський президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що хоче укласти угоду з Тегераном. Він провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, де наполіг на продовженні переговорів. За словами американського лідера, якщо домовитися з Тегераном не вдасться, "залишається лише побачити, до якого результату це призведе".

Підйом нафтових котирувань обмежують опубліковані напередодні офіційні дані про резерви в США, згідно з якими комерційні запаси нафти в країні минулого тижня підвищилися на 8,53 млн барелів і оновили максимум з кінця червня минулого року. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли на 1,07 млн барелів.

Інвестори також оцінюють оприлюднений у середу прогноз ОПЕК. Організація, як і раніше, вважає, що світовий попит на нафту в 2026 році зросте на 1,38 млн б/д і досягне 106,52 млн б/д. Прогноз на наступний рік також підтверджено.

У четвер щомісячний звіт по ринку нафти опублікує Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9930
  0,0388
 0,09
EUR
 1
 51,0348
  0,1730
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7543  0,04 0,09 43,2957  0,05 0,10
EUR 50,8485  0,12 0,23 51,5100  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,08 0,17 43,1150  0,08 0,17
EUR 51,1979  0,18 0,36 51,2249  0,19 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес