Нафта дорожчає, Brent біля $69,6 за барель
10:56 12.02.2026 |
Ціни на нафту еталонних марок знову зростають вранці в четвер.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:15 кч підвищується на $0,17 (0,24%), до $69,57 за барель. У середу контракт зріс у ціні на $0,6 (0,87%), до $69,4 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до цього часу на $0,23 (0,36%), до $64,86 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $0,67 (1,05%), до $64,63 за барель.
Обидва сорти торгуються поблизу максимумів майже за п'ять місяців на тлі збереження напруженості у відносинах США та Ірану.
Трейдерів продовжують турбувати перспектива воєнних дій і ризики для поставок, хоча американський президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що хоче укласти угоду з Тегераном. Він провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, де наполіг на продовженні переговорів. За словами американського лідера, якщо домовитися з Тегераном не вдасться, "залишається лише побачити, до якого результату це призведе".
Підйом нафтових котирувань обмежують опубліковані напередодні офіційні дані про резерви в США, згідно з якими комерційні запаси нафти в країні минулого тижня підвищилися на 8,53 млн барелів і оновили максимум з кінця червня минулого року. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли на 1,07 млн барелів.
Інвестори також оцінюють оприлюднений у середу прогноз ОПЕК. Організація, як і раніше, вважає, що світовий попит на нафту в 2026 році зросте на 1,38 млн б/д і досягне 106,52 млн б/д. Прогноз на наступний рік також підтверджено.
У четвер щомісячний звіт по ринку нафти опублікує Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).
