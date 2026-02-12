У II кварталі очікується спад світового попиту на нафту ОПЕК+ — оцінка картелю.

ОПЕК прогнозує, що світовий попит на сиру нафту з боку ширшої групи виробників ОПЕК+ знизиться на 400 тис. барелів на день (б/д) у ІІ кварталі порівняно з першими трьома місяцями цього року, згідно з копією щомісячного звіту ОПЕК про нафту, опублікованого на вебсайті організації.

Світовий попит на сиру нафту ОПЕК+ у ІІ кварталі становитиме в середньому 42,20 млн б/д, йдеться у звіті ОПЕК, що менше за 42,60 млн б/д у І кварталі. Обидва прогнози залишилися незмінними порівняно зі звітом минулого місяця.

Група ОПЕК+, до складу якої входять країни ОПЕК, а також росія та інші союзники, почала збільшувати видобуток нафти минулого року після років скорочень і призупинила зростання виробництва у І кварталі 2026 року на тлі прогнозів щодо надлишку. Вісім членів ОПЕК+ зустрінуться 1 березня, де, як очікується, вони приймуть рішення про те, чи відновлювати зростання у квітні.

У звіті ОПЕК також залишила без змін свої прогнози щодо зростання світового попиту на нафту на 1,34 млн б/д 2027 року й на 1,38 млн б/д цього року. Прогноз на 2026 рік вищий, ніж в інших аналітиків, таких як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

ОПЕК+ видобула 42,45 млн б/д у січні 2026 року, що на 439 тис. б/д менше, ніж у грудні 2025 року, завдяки скороченню видобутку в Казахстані, росії, Венесуелі та Ірані, йдеться у звіті ОПЕК.

