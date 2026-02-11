Фінансові новини
Ціни на бензин і дизпаливо в Україні станом на 11 лютого.
17:41 11.02.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 65,37 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 60,91 грн/л (здорожчав на 2 коп.); бензин марки А-92 - 59,54 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизельне пальне - 60,57 грн/л (здорожчало на 2 коп.). Середня ціна автогазу становить 38,42 грн/л, що на 2 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,94 грн/л.
У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,9 грн/л; дизпальне - 58,9 грн/л; автогаз - 36,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 63,99 грн/л; дизпальне - 63,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,65 грн/л; дизпальне - 56,67 грн/л; автогаз - 36,64 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 63,99 грн/л; дизпальне - 63,99 грн/л; автогаз - 39,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 62,99 грн/л; дизпальне - 62,99 грн/л; автогаз - 37,99 грн/л.
