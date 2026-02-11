Нафта прискорила зростання, Brent наближається до $70 за барель

Підйом цін на нафту посилився вдень у середу через збереження напруженості навколо Ірану.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:00 к.ч. підвищується на $0,94 (1,37%), до $69,74 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,94 (1,47%), до $64,9 за барель.

Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході.

Тегеран хоче укласти угоду з Вашингтоном, але США влаштує лише та угода, яка позбавить Іран ядерної та ракетної програм, заявив американський президент Дональд Трамп. "Це буде хороша угода: ніякої ядерної зброї, ніяких ракет, нічого цього, нічого зайвого", - заявив Трамп в інтерв'ю Fox Business. "Як ви знаєте, зараз до Ірану прямує величезна флотилія", - додав він.

"Напруженість на Близькому Сході продовжує підтримувати ціни, проте поки що ми не бачили перебоїв поставок", - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в країні за минулий тиждень підскочили на 13,4 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в середу о 17:30 к.ч. Аналітики, опитані Trading Economics, в середньому очікують, що звіт Міненерго вкаже на скорочення запасів нафти на 200 тис. барелів.

