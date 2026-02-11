Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent наближається до $70 за барель

Підйом цін на нафту посилився вдень у середу через збереження напруженості навколо Ірану.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:00 к.ч. підвищується на $0,94 (1,37%), до $69,74 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,94 (1,47%), до $64,9 за барель.

Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході.

Тегеран хоче укласти угоду з Вашингтоном, але США влаштує лише та угода, яка позбавить Іран ядерної та ракетної програм, заявив американський президент Дональд Трамп. "Це буде хороша угода: ніякої ядерної зброї, ніяких ракет, нічого цього, нічого зайвого", - заявив Трамп в інтерв'ю Fox Business. "Як ви знаєте, зараз до Ірану прямує величезна флотилія", - додав він.

"Напруженість на Близькому Сході продовжує підтримувати ціни, проте поки що ми не бачили перебоїв поставок", - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в країні за минулий тиждень підскочили на 13,4 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в середу о 17:30 к.ч. Аналітики, опитані Trading Economics, в середньому очікують, що звіт Міненерго вкаже на скорочення запасів нафти на 200 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0318
  0,0586
 0,14
EUR
 1
 51,2078
  0,0439
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7932  0,00 0,01 43,3407  0,00 0,01
EUR 50,9664  0,10 0,20 51,6493  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0100  0,08 0,19 43,0400  0,08 0,19
EUR 51,0141  0,33 0,65 51,0325  0,34 0,66

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес