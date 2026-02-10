Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до помірного зростання, Brent торгується по $69,3 за барель

Ціни на нафту почали помірно зростати вдень у вівторок.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:07 к.ч. підвищується на $0,26 (0,38%), до $69,3 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,15 (0,23%), до $64,51 за барель.

Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході.

Міністерство транспорту США напередодні рекомендувало суднам під американським прапором триматися якомога далі від іранських вод при проходженні через Ормузьку протоку, оскільки минулого тижня одне з суден зазнало переслідування.

Ормузька протока є ключовим маршрутом для експорту близькосхідної нафти, по якому проходить приблизно п'ята частина глобальних поставок. Ескалація напруженості в цьому районі несе в собі серйозні ризики для нафтового ринку.

"Ринок все ще зосереджений на напруженості між Іраном і США, але якщо не буде конкретних ознак перебоїв поставок, ціни, швидше за все, почнуть знижуватися", - написав аналітик PVM Тамаш Варга.

Спостерігачі на Близькому Сході припускають, що побоювання зростання цін на нафту можуть в кінцевому рахунку переконати президента США Дональда Трампа укласти угоду з Іраном, зазначили аналітики RBC.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7886  0,09 0,21 43,3434  0,10 0,23
EUR 50,8638  0,31 0,60 51,5890  0,35 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0600  0,00 0,00 43,1100  0,00 0,00
EUR 51,3189  0,00 0,00 51,3655  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес