10.02.26
16:10
RSS
Нафта перейшла до помірного зростання, Brent торгується по $69,3 за барель
13:35 10.02.2026 |
Ціни на нафту почали помірно зростати вдень у вівторок.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:07 к.ч. підвищується на $0,26 (0,38%), до $69,3 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,15 (0,23%), до $64,51 за барель.
Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході.
Міністерство транспорту США напередодні рекомендувало суднам під американським прапором триматися якомога далі від іранських вод при проходженні через Ормузьку протоку, оскільки минулого тижня одне з суден зазнало переслідування.
Ормузька протока є ключовим маршрутом для експорту близькосхідної нафти, по якому проходить приблизно п'ята частина глобальних поставок. Ескалація напруженості в цьому районі несе в собі серйозні ризики для нафтового ринку.
"Ринок все ще зосереджений на напруженості між Іраном і США, але якщо не буде конкретних ознак перебоїв поставок, ціни, швидше за все, почнуть знижуватися", - написав аналітик PVM Тамаш Варга.
Спостерігачі на Близькому Сході припускають, що побоювання зростання цін на нафту можуть в кінцевому рахунку переконати президента США Дональда Трампа укласти угоду з Іраном, зазначили аналітики RBC.
