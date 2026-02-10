Фінансові новини
Ціни на нафту опускаються після впевненого підйому напередодні, Brent торгується нижче $69 за барель
09:58 10.02.2026 |
Нафта слабо дешевшає у вівторок після підйому більш ніж на 1% за підсумками попередньої сесії на сигналах збереження серйозної напруженості у відносинах США та Ірану, попри те, що обидві країни позитивно оцінили підсумки переговорів, що відбулися минулої п'ятниці в Омані.
Міністерство транспорту США в понеділок рекомендувало суднам під американським прапором триматися якомога далі від іранських вод під час проходження через Ормузьку протоку, оскільки минулого тижня одне з суден зазнало переслідування.
Ормузька протока є ключовим маршрутом для експорту близькосхідної нафти, яким проходить приблизно п'ята частина глобальних поставок. Ескалація напруженості в цьому районі несе в собі серйозні ризики для нафтового ринку.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $68,93 за барель, що на $0,11 (0,16%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $0,99 (1,45%), до $69,04 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,16 (0,23%), до $64,2 за барель. За підсумками попередніх торгів їх вартість збільшилася на $0,81 (1,27%), до $64,36 за барель.
"Динаміка нафтового ринку цього тижня, і, можливо, до кінця місяця буде меншою мірою залежати від фундаментальних факторів і більшою мірою від зміни премії за ризик, пов'язаної з Іраном", - зазначено в огляді консалтингової компанії Ritterbusch and Associates.
