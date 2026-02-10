Фінансові новини
Ціни на нафту зростають, Brent торгується $68,7 за барель
19:34 09.02.2026 |
Ціни на нафту підвищуються в понеділок, трейдери продовжують стежити за новинами навколо відносин США та Ірану, а також оцінюють перспективи поставок російської сировини на світовий ринок.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:45 кч становить $68,68 за барель, що на $0,63 (0,93%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,58 (0,91%), до $64,13 за барель.
США та Іран позитивно оцінили підсумки переговорів, що відбулися в Омані минулої п'ятниці, що послабило побоювання ескалації, яка могла б призвести до порушення поставок нафти з близькосхідного регіону.
Проте, міністерство транспорту США рекомендувало суднам під американським прапором триматися якомога далі від іранських вод під час проходження через Ормузьку протоку після того, як минулого тижня одне з суден зазнало переслідування.
Ормузька протока є ключовим торговельним маршрутом для поставок близькосхідної нафти на світові ринки, і Іран неодноразово погрожував перекрити її в періоди геополітичної напруженості.
Учасники ринку також продовжують стежити за діями західних країн, спрямованими на скорочення доходів РФ від експорту енергоносіїв. Європейська комісія в п'ятницю запропонувала ввести повну заборону на перевезення російської нафти.
Раніше президент США заявив, що Індія зобов'язалася припинити прямий або непрямий імпорт нафти з РФ і замість цього купувати енергоносії у Сполучених Штатів.
У понеділок також стало відомо, що військові США взяли під контроль нафтотанкер в Індійському океані. Глава Пентагону Піт Гегсет обвинуватив судно в порушенні заборони на поставки венесуельської нафти.
