Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають, Brent торгується $68,7 за барель

Ціни на нафту підвищуються в понеділок, трейдери продовжують стежити за новинами навколо відносин США та Ірану, а також оцінюють перспективи поставок російської сировини на світовий ринок.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:45 кч становить $68,68 за барель, що на $0,63 (0,93%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,58 (0,91%), до $64,13 за барель.

США та Іран позитивно оцінили підсумки переговорів, що відбулися в Омані минулої п'ятниці, що послабило побоювання ескалації, яка могла б призвести до порушення поставок нафти з близькосхідного регіону.

Проте, міністерство транспорту США рекомендувало суднам під американським прапором триматися якомога далі від іранських вод під час проходження через Ормузьку протоку після того, як минулого тижня одне з суден зазнало переслідування.

Ормузька протока є ключовим торговельним маршрутом для поставок близькосхідної нафти на світові ринки, і Іран неодноразово погрожував перекрити її в періоди геополітичної напруженості.

Учасники ринку також продовжують стежити за діями західних країн, спрямованими на скорочення доходів РФ від експорту енергоносіїв. Європейська комісія в п'ятницю запропонувала ввести повну заборону на перевезення російської нафти.

Раніше президент США заявив, що Індія зобов'язалася припинити прямий або непрямий імпорт нафти з РФ і замість цього купувати енергоносії у Сполучених Штатів.

У понеділок також стало відомо, що військові США взяли під контроль нафтотанкер в Індійському океані. Глава Пентагону Піт Гегсет обвинуватив судно в порушенні заборони на поставки венесуельської нафти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6974  0,12 0,28 43,2445  0,14 0,33
EUR 50,5581  0,11 0,21 51,2358  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9900  0,00 0,01 43,0300  0,00 0,01
EUR 51,1260  0,42 0,82 51,1564  4,63 8,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес