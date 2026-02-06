Авторизация

Нафта почала слабо знижуватися, Brent торгується по $67,5 за барель

Ціни на нафту перейшли до слабкого зниження вдень у п'ятницю.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:28 к.ч. знижується на 5 центів, до $67,5 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на 4 центи, до $63,25 за барель.

Учасники ринку очікують переговорів між Іраном і США, які стартували в Омані. "Інвестори стежать за американо-іранськими переговорами, і їхній настрій залежатиме від підсумків цих переговорів", - зазначив аналітик PVM Тамаш Варга.

Інвестори побоюються, що ескалація конфлікту може призвести до перебоїв поставок нафти з близькосхідного регіону, зокрема в разі потенційної блокади судноплавства через Ормузьку протоку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0487
  0,0918
 0,21
EUR
 1
 50,7630
  0,1342
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8192  0,02 0,04 43,3862  0,00 0,01
EUR 50,6635  0,01 0,02 51,3246  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9925  0,14 0,33 43,0275  0,14 0,32
EUR 50,7110  0,18 0,36 55,7894  4,88 9,59

