Нафта почала слабо знижуватися, Brent торгується по $67,5 за барель

Ціни на нафту перейшли до слабкого зниження вдень у п'ятницю.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:28 к.ч. знижується на 5 центів, до $67,5 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на 4 центи, до $63,25 за барель.

Учасники ринку очікують переговорів між Іраном і США, які стартували в Омані. "Інвестори стежать за американо-іранськими переговорами, і їхній настрій залежатиме від підсумків цих переговорів", - зазначив аналітик PVM Тамаш Варга.

Інвестори побоюються, що ескалація конфлікту може призвести до перебоїв поставок нафти з близькосхідного регіону, зокрема в разі потенційної блокади судноплавства через Ормузьку протоку.

