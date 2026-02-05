Фінансові новини
Ціни на нафту посилили зниження, Brent торгується біля $67,5 за барель
18:31 05.02.2026
Ціни на нафту посилили зниження на торгах у четвер, ринок сподівається, що переговори США й Ірану дадуть змогу уникнути ескалації напруженості в регіоні.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:30 кч становить $67,51 за барель, що на $1,95 (2,81%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $2,02 (3,1%), до $63,12 за барель.
Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що переговори зі США щодо іранської ядерної програми відбудуться в п'ятницю в Омані.
Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що переговори США й Ірану, заплановані на п'ятницю, можуть не відбутися, оскільки Вашингтон відмовився змінювати місце їх проведення з Туреччини на Оман. Це призвело до підйому цін на нафту більш ніж на 3% у середу.
"Наразі бачимо деякий надлишок пропозиції на нафтовому ринку, однак вплив цього фактора врівноважується значною невизначеністю, пов'язаною з геополітичними проблемами", - заявив головний виконавчий директор Shell Ваель Саван в інтерв'ю Bloomberg TV.
