РФ посилила знижки на нафту для Китаю, намагаючись залучити покупців — Reuters.

Знижки на експорт російської нафти до Китаю цього тижня досягли нового рекорду, оскільки продавці намагаються стимулювати попит у Китаї та компенсувати ймовірні втрати від продажів в Індії.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зниження цін для Китаю відбулося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив у понеділок про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка передбачала припинення закупівель нафти з Росії, але без уточнень коли це відбудеться.

Припинення закупівель з боку Індії зробить Китай єдиним великим клієнтом дешевої російської нафти. Росія, другий за величиною експортер нафти у світі, вже бореться зі зниженням попиту з боку Індії через західні санкції, в той час, як запаси російської нафти у плавучих сховищах зростають.

Так, за словами трейдерів, знижки на нафту марки ESPO, яка поставляється з тихоокеанського порту Козьміно до Китаю, цього тижня збільшилися до майже 9 доларів за барель порівняно до ціни еталонної марки нафти Brent. Останні місяці знижки на ESPO коливались близько 7-8 доларів за барель.

Знижки на російську нафту марки Urals, що експортується з країн Балтії - зазвичай до Індії - становили близько 12 доларів за барель і можуть ще більше збільшитися, додали трейдери.

«Китайські покупці останніми місяцями користуються вигідними знижками на російську нафту, і деякі з них навіть скоротили імпорт іранської нафти, щоб закупити більше російської. З огляду на те, що скорочення попиту в Індії, ймовірно, спричинить ще більші знижки, така поведінка, ймовірно, продовжиться в найближчому майбутньому», - сказала аналітик Vortexa Емма Лі.

За словами Лі, незалежні китайські нафтопереробні заводи, відомі як «чайники», залишаються основними покупцями підсанкційної нафти, а обсяги російської нафти, що надійшли в січні до центру «чайників» у провінції Шаньдун, досягли рекордного рівня. Китайські державні НПЗ призупинили морські закупівлі російської нафти з жовтня, після того, як США наклали санкції на «Роснефть» і «Лукойл».

За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт російської нафти морським транспортом до Китаю в січні зріс до рекордних 1,7 млн барелів на добу, тоді як Індія скоротила імпорт до 1,1 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з листопада 2022 року. OilX оцінює січневий імпорт Китаю в 1,64 млн барелів на добу, що є найвищим показником з березня 2024 року.