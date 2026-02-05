Авторизация

Ціни на нафту знижуються більш ніж на 2%, Brent торгується близько $68 за барель

Ціни на нафту опускаються вранці в четвер після сильного зростання напередодні.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:08 кч становить $67,99 за барель, що на $1,47 (2,12%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти зросли в ціні на $2,13 (3,16%), до $69,46 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $1,42 (2,18%), до $63,72 за барель. За підсумками попередніх торгів їх вартість збільшилася на $1,93 (3,05%), до $65,14 за барель.

У центрі уваги ринку залишається ситуація на Близькому Сході.

Тим часом дані щодо запасів у США надають ринку певну підтримку. Комерційні запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 3,455 млн барелів, повідомило міністерство енергетики країни. Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 30 січня, збільшилися на 685 тис. барелів, дистилятів - скоротилися на 5 тис. барелів. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), скоротилися на 743 тис. барелів, максимальними темпами з минулого жовтня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

