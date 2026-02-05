Фінансові новини
- |
- 05.02.26
- |
- 22:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Попит і подорожчання пального зробили січень непростим для АЗС.
10:56 05.02.2026 |
Січень, попри зростання акцизів, розпочався як завжди, тихо і затишно. А потім почалось: зростання зовнішнього ринку разом з валютою, обстрілами й попитом. І якщо дизель через гарні запаси ще якось тримався, то нервозність щодо бензину було важко приховати. Ну і хіт сезону - «арктика», з її фантастичною морозостійкістю й цінами.
Вихід нафти до $70 за барель потягнув у січні європейські котирування на бензин у середньому на $76/т, або на 2,93 грн/л, на дизель - на $131/т, або 5,66 грн/л. Певної миті котирування дизелю досягли $745/т - максимального значення з третьої декади листопада.
Водночас середньомісячний курс валют на міжбанку, згідно з даними Мінфіну, у січні зріс порівняно з груднем на доларі на 0,79 грн і на євро - на 1,02 грн. Тільки це додало до пального трохи більш як 0,9 грн/л.
Водночас у гурті все відбулося навпаки: рекордно зріс бензин - на 7,86 грн/л (56,83 грн/л), і не так страшно дизель - на 4,51 грн/л (53,03 грн/л).
Невідповідність легко пояснюється: запаси. Щодо бензину ринок не був готовим до 25-40%-го зростання реалізації на колонках. У грудні трейдери привезли нормативні 160 тис. т пального, які не передбачали запасів.
Протилежна ситуація з дизелем, якого у грудні привезли рекордні за всю історію спостережень понад 800 тис. т, з яких 8% (близько 62 тис. т) «арктичного».
Щодо стел, то вони були стриманими: бензин А-95 здорожчав на 2,39 грн/л (60,65 грн/л), дизель - 1,95 грн/л (60,26 грн/л). Цвях програми - арктичний дизель - на 8-10 грн/л, до 72,99-74,99 грн/л. І його немає, поява на колонках триває недовго.
Різна динаміка в гурті й роздробі вплинула на націнку, яка в середньому за січень на бензині зменшилась на 2,33 грн/л і становила 6,43 грн/л (мінімум з березня 2024 року). На дизелі показник вийшов на торішній річний рівень - 8,38 грн/л (-1,51 грн/л). Але це якщо зважати на гурт, який відреагував зростанням на попит. Якщо ж дивитись на собівартість імпортного ресурсу, все було не так трагічно і навіть досить весело.
Коливання нафти й нафтопродуктів у країні й поза її межами у січні 2026 р.
|
01.01.26
|
30.01.26
|
02.02.26
|
01.01-30.02.26
|
01.01-02.02.26
|
Зм., +/-
|
Зм., %
|
Зм., +/-
|
Зм., %
|
Нафта, $/бар.
|
60,8
|
69,3
|
66,3
|
8,6
|
14%
|
5,6
|
9%
|
Котирування, $/т
|
бензин
|
617
|
693
|
664
|
76
|
12%
|
47
|
8%
|
ДП
|
614
|
745
|
687
|
131
|
21%
|
73
|
12%
|
Валютний курс
|
долар
|
42,29
|
42,85
|
43,12
|
0,63
|
1%
|
0,90
|
2%
|
євро
|
49,59
|
51,00
|
50,91
|
1,47
|
3%
|
1,38
|
3%
|
Гуртова ціна, грн/л
|
бензин
|
48,97
|
52,46
|
56,83
|
3,49
|
7%
|
7,86
|
16%
|
ДП
|
48,52
|
56,74
|
53,03
|
8,22
|
17%
|
4,51
|
9%
|
Роздрібна ціна, грн/л
|
бензин
|
58,26
|
59,93
|
60,65
|
1,67
|
3%
|
2,39
|
4%
|
ДП
|
58,30
|
60,36
|
60,26
|
2,06
|
4%
|
1,96
|
3%
Хроніки січневої спеки
За два підходи зросла на 2 грн/л вартість «світлих» і преміального бензину в ОККО, WOG, «Укрнафти», UPG. SOCAR і Grand Petrol додали до своєї стели 3 грн/л. Останній вийшов на ринок з найвищою ціною на бензин і дизель - 64,99 грн/л. Преміальний дизель у «зелених» і SOCAR здорожчав на 8-10 грн/л: до 72,99-74,99 грн/л.
На 3 грн/л збільшилися цінники на бензин і дизель у полтавських операторів BVS і «Автотранс», до 62,99 грн/л. Різниця між ними й преміальними становила 1 грн/л. А ось у сегменті високооктанового пального полтавці обігнали ОККО і WOG на 1 і 2 грн/л відповідно, до 67,99 і 69,98 грн/л.
Найбільше у середньому по мережах зросла вартість бензину у «БРСМ-Нафти»: 4,23 грн/л (58,26 грн/л). Попри це, оператор залишився у ТОП-10 компаній з найнижчими цінами на цей вид пального.
У розрізі областей ресурс «БРСМ» додав 1,50-6,50 грн/л: найбільше - у Черкаській і Запорізькій областях (58,99 грн/л і 57,99 грн/л відповідно), найменше - на Дніпропетровщині (53,99 грн/л), де щодо бензинів мережа веде агресивну політику.
Різниця між мережею і найближчим ціновим конкурентом Motto - 4,50 грн/л, а, наприклад, між нею і VostokGaz - 8 грн/л. Вартість дизелю на станціях «БРСМ» зросла в середньому на 1,95 грн/л, або 0,50-3,50 грн/л у регіонах, до 53,99-56,99 грн/л.
«Авантаж 7» приплюсував до бензину 3 грн/л (57,95 грн/л), до дизельного пального - 1,50 грн/л (56,45 грн/л).
Більше, ніж на 3 грн/л, додав бензин в операторів «Олас», Ovis, SUNOIL і «Маркет».
Досить скромно - на 0,50-1 грн/л - здорожчали «світлі» у «Фактору», U.GO, Green Wave і ZOG. Рівень цін на бензин у мережах становив 56-59,40 грн/л, на дизель - 54,80-59,90 грн/л.
У середньому у мережі найдешевше пальне на станціях «Укр-Петроль» і «Фактор»: А-95 і дизель у першій коштують 55,50 грн/л і 55,20 грн/л, у другій - 56 грн/л і 54,80 грн/л.
VST установила єдину ціну на А-95 для мережі - 60,70 грн/л, для цього опустила на 20 коп./л стелу майже у всіх регіонах, окрім Вінниці, де додала 1,80 грн/л. Водночас вартість дизелю збільшилася на 1-1,80 грн/л (59,90-60,70 грн/л).
Окрім того, більш активно порівняно з бензином - 3 грн/л проти 2 грн/л - дорожчав дизель на станціях Neftek, Marshal і RLS.
У решти бензин марки А-95 здорожчав у межах 2-2,53 грн/л, дизель - 1-2,66 грн/л (див. табл.).
Різниця між цінами на бензин у преміальних і дискаунтерів за місяць у середньому звузилася на 0,61 грн/д, до 6,52 грн/л (мінімальне значення з квітня минулого року), на дизпальному, навпаки, зросла на 0,23 грн/л, до 7,33 грн/л (максимум із червня 2025-го).
Найближчим часом ціни на пальне ще зростатимуть. Складна ситуація з електропостачанням зберігатиме генераторний попит, який продовжить під'їдати обсяги пального. У лютому компанії розраховують на збільшення надходжень бензину, що частково нівелює ажіотажний складник у гурті. Триматиме в тонусі роздріб динаміка валютного курсу і зовнішнього ринку, який нині чутливо реагує на розвиток подій у відносинах між США та Іраном.
Загалом місяць був цікавим і змусив багатьох згадати найспекотніші часи й набрати старим закордонним постачальникам. А це ніколи не завадить.
Роздрібні ціни на пальне у січні 2026 р., грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
02.02.26
|
Зм.
|
02.02.26
|
Зм.
|
02.02.26
|
Зм.
|
Grand Petrol
|
64,99
|
3,00
|
68,99
|
3,00
|
64,99
|
3,00
|
ОККО
|
63,99
|
2,00
|
66,99
|
2,00
|
63,99
|
2,00
|
SOCAR
|
63,99
|
3,00
|
67,13
|
3,00
|
63,70
|
3,00
|
WOG
|
63,99
|
2,00
|
66,99
|
2,00
|
63,99
|
2,00
|
BVS
|
62,99
|
3,00
|
67,99
|
5,00
|
62,99
|
3,00
|
Автотранс
|
62,98
|
3,00
|
69,98
|
4,00
|
62,98
|
3,00
|
KLO
|
62,19
|
2,60
|
63,59
|
2,60
|
63,29
|
1,50
|
Ovis
|
61,99
|
3,50
|
64,49
|
3,50
|
60,99
|
2,50
|
VostokGaz
|
61,99
|
2,50
|
61,99
|
2,50
|
Neftek
|
61,99
|
2,00
|
64,99
|
2,00
|
61,99
|
3,00
|
AMIC
|
61,04
|
2,05
|
63,74
|
2,10
|
61,07
|
2,03
|
Рур груп
|
60,99
|
2,00
|
61,49
|
2,00
|
Укрнафта
|
60,99
|
2,00
|
63,99
|
1,00
|
60,99
|
2,00
|
UPG
|
60,90
|
2,00
|
63,90
|
2,00
|
60,90
|
2,00
|
VST
|
60,70
|
0,13
|
60,30
|
1,40
|
Олас
|
59,99
|
3,50
|
56,99
|
1,50
|
Mango
|
59,99
|
2,00
|
58,99
|
2,00
|
Green Wave
|
59,40
|
1,00
|
59,90
|
1,00
|
SUNOIL
|
59,20
|
3,46
|
58,40
|
2,66
|
Rodnik
|
58,99
|
1,00
|
57,49
|
0,00
|
Marshal
|
58,99
|
2,00
|
61,99
|
2,00
|
58,59
|
3,00
|
Кворум
|
58,98
|
2,00
|
56,98
|
1,00
|
U.GO
|
58,90
|
1,00
|
58,90
|
1,00
|
RLS
|
58,70
|
2,00
|
62,50
|
2,00
|
58,40
|
3,00
|
Parallel
|
58,57
|
2,33
|
61,57
|
1,83
|
58,70
|
1,64
|
Chipo
|
58,53
|
2,53
|
57,85
|
1,77
|
Motto
|
58,34
|
2,50
|
58,64
|
2,99
|
57,55
|
2,07
|
БРСМ-Нафта
|
58,26
|
4,23
|
55,83
|
1,95
|
ZOG
|
58,00
|
1,00
|
58,00
|
2,00
|
56,00
|
1,00
|
Катрал
|
57,99
|
2,00
|
56,99
|
1,00
|
Маркет
|
57,99
|
3,50
|
56,99
|
1,00
|
Авантаж 7
|
57,95
|
3,00
|
56,45
|
1,50
|
Фактор
|
56,00
|
0,50
|
54,80
|
1,30
|
Укр-Петроль
|
55,50
|
3,60
|
55,20
|
1,30
|
Середня ціна в Україні
|
60,65
|
2,39
|
65,16
|
1,97
|
60,26
|
1,95
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту посилили зниження, Brent торгується біля $67,5 за барель
|РФ посилила знижки на нафту для Китаю, намагаючись залучити покупців — Reuters.
|Український агроекспорт у 2025 році досяг $22,6 млрд із посиленням ринків Азії та Африки.
|«Укрзалізниця» у дефолті за євробондами — Fitch вдруге погіршила рейтинг за два тижні.
|$40 млн для енергосистеми України: Світовий банк надає фінансування.
|Попит і подорожчання пального зробили січень непростим для АЗС.
Бізнес
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.
|Безкоштовним користувачам YouTube обмежили фонове відтворення у сторонніх браузерах.
|NVIDIA представила нативну програму GeForce NOW для користувачів Linux.
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.