НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит і подорожчання пального зробили січень непростим для АЗС.

Січень, попри зростання акцизів, розпочався як завжди, тихо і затишно. А потім почалось: зростання зовнішнього ринку разом з валютою, обстрілами й попитом. І якщо дизель через гарні запаси ще якось тримався, то нервозність щодо бензину було важко приховати. Ну і хіт сезону - «арктика», з її фантастичною морозостійкістю й цінами.

Вихід нафти до $70 за барель потягнув у січні європейські котирування на бензин у середньому на $76/т, або на 2,93 грн/л, на дизель - на $131/т, або 5,66 грн/л. Певної миті котирування дизелю досягли $745/т - максимального значення з третьої декади листопада.

Попит і подорожчання пального зробили січень непростим для АЗС.

Водночас середньомісячний курс валют на міжбанку, згідно з даними Мінфіну, у січні зріс порівняно з груднем на доларі на 0,79 грн і на євро - на 1,02 грн. Тільки це додало до пального трохи більш як 0,9 грн/л.

Водночас у гурті все відбулося навпаки: рекордно зріс бензин - на 7,86 грн/л (56,83 грн/л), і не так страшно дизель - на 4,51 грн/л (53,03 грн/л).

Невідповідність легко пояснюється: запаси. Щодо бензину ринок не був готовим до 25-40%-го зростання реалізації на колонках. У грудні трейдери привезли нормативні 160 тис. т пального, які не передбачали запасів.

Протилежна ситуація з дизелем, якого у грудні привезли рекордні за всю історію спостережень понад 800 тис. т, з яких 8% (близько 62 тис. т) «арктичного».

Попит і подорожчання пального зробили січень непростим для АЗС.

Щодо стел, то вони були стриманими: бензин А-95 здорожчав на 2,39 грн/л (60,65 грн/л), дизель - 1,95 грн/л (60,26 грн/л). Цвях програми - арктичний дизель - на 8-10 грн/л, до 72,99-74,99 грн/л. І його немає, поява на колонках триває недовго.

Різна динаміка в гурті й роздробі вплинула на націнку, яка в середньому за січень на бензині зменшилась на 2,33 грн/л і становила 6,43 грн/л (мінімум з березня 2024 року). На дизелі показник вийшов на торішній річний рівень - 8,38 грн/л (-1,51 грн/л). Але це якщо зважати на гурт, який відреагував зростанням на попит. Якщо ж дивитись на собівартість імпортного ресурсу, все було не так трагічно і навіть досить весело.

Коливання нафти й нафтопродуктів у країні й поза її межами у січні 2026 р.

01.01.26

30.01.26

02.02.26

01.01-30.02.26

01.01-02.02.26

Зм., +/-

Зм., %

Зм., +/-

Зм., %

Нафта, $/бар.

60,8

69,3

66,3

8,6

14%

5,6

9%

Котирування, $/т

бензин

617

693

664

76

12%

47

8%

ДП

614

745

687

131

21%

73

12%

Валютний курс

долар

42,29

42,85

43,12

0,63

1%

0,90

2%

євро

49,59

51,00

50,91

1,47

3%

1,38

3%

Гуртова ціна, грн/л

бензин

48,97

52,46

56,83

3,49

7%

7,86

16%

ДП

48,52

56,74

53,03

8,22

17%

4,51

9%

Роздрібна ціна, грн/л

бензин

58,26

59,93

60,65

1,67

3%

2,39

4%

ДП

58,30

60,36

60,26

2,06

4%

1,96

3%
                   

Хроніки січневої спеки

За два підходи зросла на 2 грн/л вартість «світлих» і преміального бензину в ОККО, WOG, «Укрнафти», UPG. SOCAR і Grand Petrol додали до своєї стели 3 грн/л. Останній вийшов на ринок з найвищою ціною на бензин і дизель - 64,99 грн/л. Преміальний дизель у «зелених» і SOCAR здорожчав на 8-10 грн/л: до 72,99-74,99 грн/л.

На 3 грн/л збільшилися цінники на бензин і дизель у полтавських операторів BVS і «Автотранс», до 62,99 грн/л. Різниця між ними й преміальними становила 1 грн/л. А ось у сегменті високооктанового пального полтавці обігнали ОККО і WOG на 1 і 2 грн/л відповідно, до 67,99 і 69,98 грн/л.

Найбільше у середньому по мережах зросла вартість бензину у «БРСМ-Нафти»: 4,23 грн/л (58,26 грн/л). Попри це, оператор залишився у ТОП-10 компаній з найнижчими цінами на цей вид пального.

У розрізі областей ресурс «БРСМ» додав 1,50-6,50 грн/л: найбільше - у Черкаській і Запорізькій областях (58,99 грн/л і 57,99 грн/л відповідно), найменше - на Дніпропетровщині (53,99 грн/л), де щодо бензинів мережа веде агресивну політику.

Різниця між мережею і найближчим ціновим конкурентом Motto - 4,50 грн/л, а, наприклад, між нею і VostokGaz - 8 грн/л. Вартість дизелю на станціях «БРСМ» зросла в середньому на 1,95 грн/л, або 0,50-3,50 грн/л у регіонах, до 53,99-56,99 грн/л.

«Авантаж 7» приплюсував до бензину 3 грн/л (57,95 грн/л), до дизельного пального - 1,50 грн/л (56,45 грн/л).

Більше, ніж на 3 грн/л, додав бензин в операторів «Олас», Ovis, SUNOIL і «Маркет».

Досить скромно - на 0,50-1 грн/л - здорожчали «світлі» у «Фактору», U.GO, Green Wave і ZOG. Рівень цін на бензин у мережах становив 56-59,40 грн/л, на дизель - 54,80-59,90 грн/л.

У середньому у мережі найдешевше пальне на станціях «Укр-Петроль» і «Фактор»: А-95 і дизель у першій коштують 55,50 грн/л і 55,20 грн/л, у другій - 56 грн/л і 54,80 грн/л.

VST установила єдину ціну на А-95 для мережі -  60,70 грн/л, для цього опустила на 20 коп./л стелу майже у всіх регіонах, окрім Вінниці, де додала 1,80 грн/л. Водночас вартість дизелю збільшилася на 1-1,80 грн/л (59,90-60,70 грн/л).

Окрім того, більш активно порівняно з бензином - 3 грн/л проти 2 грн/л - дорожчав дизель на станціях Neftek, Marshal і RLS.

У решти бензин марки А-95 здорожчав у межах 2-2,53 грн/л, дизель - 1-2,66 грн/л (див. табл.).

Різниця між цінами на бензин у преміальних і дискаунтерів за місяць у середньому звузилася на 0,61 грн/д, до 6,52 грн/л (мінімальне значення з квітня минулого року), на дизпальному, навпаки, зросла на 0,23 грн/л, до 7,33 грн/л (максимум із червня 2025-го).

Найближчим часом ціни на пальне ще зростатимуть. Складна ситуація з електропостачанням зберігатиме генераторний попит, який продовжить під'їдати обсяги пального. У лютому компанії розраховують на збільшення надходжень бензину, що частково нівелює ажіотажний складник у гурті. Триматиме в тонусі роздріб динаміка валютного курсу і зовнішнього ринку, який нині чутливо реагує на розвиток подій у відносинах між США та Іраном.

Загалом місяць був цікавим і змусив багатьох згадати найспекотніші часи й набрати старим закордонним постачальникам. А це ніколи не завадить.

Роздрібні ціни на пальне у січні 2026 р., грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

02.02.26

Зм.

02.02.26

Зм.

02.02.26

Зм.

Grand Petrol

64,99

3,00

68,99

3,00

64,99

3,00

ОККО

63,99

2,00

66,99

2,00

63,99

2,00

SOCAR

63,99

3,00

67,13

3,00

63,70

3,00

WOG

63,99

2,00

66,99

2,00

63,99

2,00

BVS

62,99

3,00

67,99

5,00

62,99

3,00

Автотранс

62,98

3,00

69,98

4,00

62,98

3,00

KLO

62,19

2,60

63,59

2,60

63,29

1,50

Ovis

61,99

3,50

64,49

3,50

60,99

2,50

VostokGaz

61,99

2,50

61,99

2,50

Neftek

61,99

2,00

64,99

2,00

61,99

3,00

AMIC

61,04

2,05

63,74

2,10

61,07

2,03

Рур груп

60,99

2,00

61,49

2,00

Укрнафта

60,99

2,00

63,99

1,00

60,99

2,00

UPG

60,90

2,00

63,90

2,00

60,90

2,00

VST

60,70

0,13

60,30

1,40

Олас

59,99

3,50

56,99

1,50

Mango

59,99

2,00

58,99

2,00

Green Wave

59,40

1,00

59,90

1,00

SUNOIL

59,20

3,46

58,40

2,66

Rodnik

58,99

1,00

57,49

0,00

Marshal

58,99

2,00

61,99

2,00

58,59

3,00

Кворум

58,98

2,00

56,98

1,00

U.GO

58,90

1,00

58,90

1,00

RLS

58,70

2,00

62,50

2,00

58,40

3,00

Parallel

58,57

2,33

61,57

1,83

58,70

1,64

Chipo

58,53

2,53

57,85

1,77

Motto

58,34

2,50

58,64

2,99

57,55

2,07

БРСМ-Нафта

58,26

4,23

55,83

1,95

ZOG

58,00

1,00

58,00

2,00

56,00

1,00

Катрал

57,99

2,00

56,99

1,00

Маркет

57,99

3,50

56,99

1,00

Авантаж 7

57,95

3,00

56,45

1,50

Фактор

56,00

0,50

54,80

1,30

Укр-Петроль

55,50

3,60

55,20

1,30

Середня ціна в Україні

60,65

2,39

65,16

1,97

60,26

1,95


За матеріалами: EnKorr
 

