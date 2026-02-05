Фінансові новини
- |
- 05.02.26
- |
- 22:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
886 ліцензій припинено: податкова відзвітувала про боротьбу з тіньовим пальним.
09:04 05.02.2026 |
Торік Державна податкова служба в межах боротьби з тіньовим ринком пального застосувала понад 463 млн грн штрафів і припинила дію майже 900 ліцензій.
Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
У 2025 році податківці провели 6 015 фактичних перевірок та виявили 5 349 порушень. Вони застосували штрафи на 463,7 млн грн, припинено дію 886 ліцензій. З незаконного обігу вилучено пального та обладнання на мільйони гривень.
Податкова зазначає, що системно моніторить діяльність автозаправних станцій. Використовуємо дані податкової звітності, РРО та інших електронних джерел.
Під час перевірок фіксуються продаж необлікованого пального, відсутність документів про походження та порушення фіскального обліку.
Окремий напрям - взаємодія з правоохоронними органами. Так, 160 фактів незаконної реалізації пального податківці зафіксували спільно з Національною поліцією та вилучили з обігу пального та обладнання на 9 млн грн.
Системна робота триває і у 2026 році, говориться у повідомленні.
"Тіньовий ринок пального - це про значні втрати бюджету, менше ресурсу для фінансування оборони, відновлення та соціальних виплат. Завадити цьому можуть лише системні, а не точкові заходи", - написала Карнаух у Facebook.
"І це не про тиск на бізнес. А про чесні та прозорі правила роботи всіх учасників ринку та захист інтересів кожного споживача", - додала очільниця ДПС.
У ДПС зазначають, що активно користуються інформацією, яка надходить від громадян для виявлення нелегальних схем: звернення та скарги споживачів стають підставою для проведення перевірок.
Леся Карнаух також зазначила, що ДПС перевіряє, як платники з ліцензіями дотримуються вимог щодо рівня зарплат. Йдеться не лише про торгівлю пальним, а також алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет.
Середня зарплата по підприємству має бути не нижчою за 1,5 або 2 мінімальні зарплати. Розмір залежить від місця розташування торгових точок, їх площі та відстані до обласного центру.
Якщо всі точки знаходяться поза межами обласних центрів і далі ніж 50 км від них та мають площу до 500 м² - застосовується показник 1,5 мінімальної зарплати. Якщо хоча б одна точка розташована в обласному центрі, ближче ніж 50 км до нього або має площу понад 500 м² - середня зарплата має бути не меншою за 2 мінімальні.
ДПС радить платникам перевірити свої показники вже зараз і не чекати перевірок. Адже за таке порушення можливе припинення дії ліцензії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту посилили зниження, Brent торгується біля $67,5 за барель
|РФ посилила знижки на нафту для Китаю, намагаючись залучити покупців — Reuters.
|Український агроекспорт у 2025 році досяг $22,6 млрд із посиленням ринків Азії та Африки.
|«Укрзалізниця» у дефолті за євробондами — Fitch вдруге погіршила рейтинг за два тижні.
|$40 млн для енергосистеми України: Світовий банк надає фінансування.
|Попит і подорожчання пального зробили січень непростим для АЗС.
Бізнес
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.
|Безкоштовним користувачам YouTube обмежили фонове відтворення у сторонніх браузерах.
|NVIDIA представила нативну програму GeForce NOW для користувачів Linux.
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.