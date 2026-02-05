Фінансові новини
- |
- 05.02.26
- |
- 05:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта дорожчає через загострення ситуації на Близькому Сході.
12:43 04.02.2026 |
Ціни на нафту продовжили зростати в середу, 4 лютого, після того, як США збили іранський безпілотник, а озброєні іранські човни наблизилися до судна під прапором США в Ормузькій протоці, що знову посилило побоювання щодо ескалації напруженості між Вашингтоном і Тегераном.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 56 центів, або 0,8%, до 67,89 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 63 центи, або 1,0%, до 63,84 долара за барель.
Обидва еталони зросли майже на 2% протягом вівторка, оскільки інвестори стежили за розвитком подій між США та Іраном.
«Невизначеність щодо того, як проходитимуть ці переговори, означає, що ринок, ймовірно, продовжить враховувати певну премію за ризик», - заявили в середу стратеги з сировинних товарів фінансової групи ING.
Зазначається, що окрім збиття іранського дрону, в Ормузькій протоці група іранських канонерських човнів наблизилася до танкера під прапором США на північ від Оману. Це посилило побоювання ескалації.
Тим часом Тегеран вимагає, щоб його переговори зі США цього тижня відбулися в Омані, а не в Туреччині, і щоб програма переговорів була звужена до двосторонніх переговорів лише з ядерних питань, що ставить під сумнів те, чи відбудеться зустріч за планом.
«Підвищена напруженість на Близькому Сході підтримала ринок нафти», - сказав товарний аналітик Rakuten Securities Сатору Йошіда.
У вівторок ціни на нафту також були підтримані торговельною угодою між США та Індією, яка викликала надії на зростання світового попиту на енергоносії, тоді як продовження російських атак на Україну посилило побоювання, що нафта Москви залишатиметься під санкціями довше.
«Торговельна угода Індії зі США про припинення закупівель російської сирої нафти, а також триваюча війна між Росією та Україною, підтримали ціну», - зазначив Йошіда. Він прогнозує, що WTI, ймовірно, продовжуватиме торгуватися близько 65 доларів за барель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта дорожчає через загострення ситуації на Близькому Сході.
|Держборг України перевищив 98% ВВП після зростання на $47 млрд за рік — Мінфін.
|Євробонди Метінвесту: пролонгація не погоджена, компанія шукає альтернативи.
|Мінфін відзвітував про розміщення ОВДП на суму понад ₴5,3 млрд.
|Угода про поставку СПГ зі США в Україну через «Вертикальний коридор» отримала підтримку посольства США.
|Енергетична підтримка для бізнесу: Кабмін відкрив прийом заявок на нульові кредити та виплати ФОП.
Бізнес
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.
|Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн
|Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.