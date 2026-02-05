Нафта дорожчає через загострення ситуації на Близькому Сході.

Ціни на нафту продовжили зростати в середу, 4 лютого, після того, як США збили іранський безпілотник, а озброєні іранські човни наблизилися до судна під прапором США в Ормузькій протоці, що знову посилило побоювання щодо ескалації напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 56 центів, або 0,8%, до 67,89 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 63 центи, або 1,0%, до 63,84 долара за барель.

Обидва еталони зросли майже на 2% протягом вівторка, оскільки інвестори стежили за розвитком подій між США та Іраном.

«Невизначеність щодо того, як проходитимуть ці переговори, означає, що ринок, ймовірно, продовжить враховувати певну премію за ризик», - заявили в середу стратеги з сировинних товарів фінансової групи ING.

Зазначається, що окрім збиття іранського дрону, в Ормузькій протоці група іранських канонерських човнів наблизилася до танкера під прапором США на північ від Оману. Це посилило побоювання ескалації.

Тим часом Тегеран вимагає, щоб його переговори зі США цього тижня відбулися в Омані, а не в Туреччині, і щоб програма переговорів була звужена до двосторонніх переговорів лише з ядерних питань, що ставить під сумнів те, чи відбудеться зустріч за планом.

«Підвищена напруженість на Близькому Сході підтримала ринок нафти», - сказав товарний аналітик Rakuten Securities Сатору Йошіда.



У вівторок ціни на нафту також були підтримані торговельною угодою між США та Індією, яка викликала надії на зростання світового попиту на енергоносії, тоді як продовження російських атак на Україну посилило побоювання, що нафта Москви залишатиметься під санкціями довше.

«Торговельна угода Індії зі США про припинення закупівель російської сирої нафти, а також триваюча війна між Росією та Україною, підтримали ціну», - зазначив Йошіда. Він прогнозує, що WTI, ймовірно, продовжуватиме торгуватися близько 65 доларів за барель.