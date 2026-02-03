Нафта стабілізувалася після обвалу напередодні, Brent торгується близько $66,3 за барель

Ціни на нафту змінюються слабко та різноспрямовано у вівторок після різкого падіння за підсумками попередньої сесії.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 13:10 кч, знижується на 3 центи, до $66,27 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на 2 центи, до $62,16 за барель.

Напередодні обидві марки впали в ціні більше ніж на 4%, рекордними темпами за пів року, на тлі зниження напруженості у відносинах між Іраном і США.

Іранська сторона серйозно ставиться до переговорів щодо спірних зі США питань, заявив американський президент Дональд Трамп. "Сподіваюся, що можна домовитися про щось, що буде допустимим для нас", - додав Трамп.

Зі свого боку радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані зазначив, що прямі переговори Ірану та США з ядерного питання можливі, але перед цим сторони мають досягти взаєморозуміння в рамках непрямих контактів.

"Їм передуватимуть непрямі переговори. Якщо буде досягнуто розуміння, і якщо воно сформується швидко, ситуація може перейти до прямих переговорів", - сказав Шамхані у вівторок в інтерв'ю телеканалу Al Mayadeen.

"Волатильність цін на нафту, що спостерігалася в останні чотири тижні, спричинена геополітичними ризиками, пов'язаними з експансіоністською політикою чинної адміністрації Сполучених Штатів", - зазначив старший аналітик OANDA Келвін Вонг.

