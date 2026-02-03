Фінансові новини
- |
- 03.02.26
- |
- 22:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта стабілізувалася після обвалу напередодні, Brent торгується близько $66,3 за барель
14:03 03.02.2026 |
Ціни на нафту змінюються слабко та різноспрямовано у вівторок після різкого падіння за підсумками попередньої сесії.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 13:10 кч, знижується на 3 центи, до $66,27 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на 2 центи, до $62,16 за барель.
Напередодні обидві марки впали в ціні більше ніж на 4%, рекордними темпами за пів року, на тлі зниження напруженості у відносинах між Іраном і США.
Іранська сторона серйозно ставиться до переговорів щодо спірних зі США питань, заявив американський президент Дональд Трамп. "Сподіваюся, що можна домовитися про щось, що буде допустимим для нас", - додав Трамп.
Зі свого боку радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані зазначив, що прямі переговори Ірану та США з ядерного питання можливі, але перед цим сторони мають досягти взаєморозуміння в рамках непрямих контактів.
"Їм передуватимуть непрямі переговори. Якщо буде досягнуто розуміння, і якщо воно сформується швидко, ситуація може перейти до прямих переговорів", - сказав Шамхані у вівторок в інтерв'ю телеканалу Al Mayadeen.
"Волатильність цін на нафту, що спостерігалася в останні чотири тижні, спричинена геополітичними ризиками, пов'язаними з експансіоністською політикою чинної адміністрації Сполучених Штатів", - зазначив старший аналітик OANDA Келвін Вонг.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта стабілізувалася після обвалу напередодні, Brent торгується близько $66,3 за барель
|План податкових надходжень у січні виконано на 92%.
|ЄБРР погодив кредит на $200 млн для найбільшого металургійного комбінату України.
|«Гарантований покупець» відзвітував про ₴54+ млрд виплат за «зеленим» тарифом.
|НБУ повідомив про ослаблення ділових настроїв бізнесу.
|Новий портфель на €600 млн: Мінфін та ЄІБ узгоджують проєкти на два роки.
|ЄБРР анонсував запуск New Horizons для розвитку агроінновацій в Україні.
Бізнес
|Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн
|Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.
|Microsoft відкрила доступ до Xbox-додатка на ПК з Windows 11 ARM
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.