Нафта продовжує дешевшати після максимального спаду за 6 міс., Brent близько $65,9 за барель

Ціни на нафту продовжують знижуватися у вівторок після найсильнішого падіння за шість місяців напередодні.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 7:15 кч, становить $65,91 за барель, що на $0,39 (0,59%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подешевшали на $3,02 (4,36%), до $66,30 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,31 (0,50%), до $61,83 за барель. За підсумками попередніх торгів їхня вартість зменшилася на $3,07 (4,71%), до $62,14 за барель.

Обидві марки в понеділок показали максимальний спад за пів року на тлі загального обвалу ринків.

У вівторок спадний тренд підтримує пом'якшення геополітичної напруженості.

США та Іран заявили, що відновлять переговори у п'ятницю, сподіваючись пожвавити дипломатичні зусилля навколо ядерної програми Тегерана та знизити ризик більш масштабного регіонального конфлікту, пише Trading Economics.

Ці новини послабили побоювання можливих перебоїв у постачанні нафти з Близького Сходу.

