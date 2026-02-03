Авторизация

Бензин і дизель знову дорожчають — огляд цін на АЗС України.

У понеділок, 2 лютого, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 28 коп. до 60,65 грн/л, на дизельне пальне - на 33 коп. до 60,26 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua. 

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 65,16 грн/л (здорожчав на 10 коп.); бензин марки А-95 - 60,65 грн/л (здорожчав на 28 коп.); бензин марки А-92 - 58,82 грн/л (здорожчав на 7 коп.); дизельне пальне - 60,26 грн/л (здорожчало на 33 коп.). Середня ціна автогазу становить 38,34 грн/л, що на 1 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.

У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 60,99 грн/л; дизпальне - 60,99 грн/л; автогаз - 38,47 грн/л.

У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,9 грн/л; дизпальне - 58,9 грн/л; автогаз - 36,9 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 63,99 грн/л; дизпальне - 63,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,26 грн/л; дизпальне - 55,83 грн/л; автогаз - 36,45 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 63,99 грн/л; дизпальне - 63,99 грн/л; автогаз - 39,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 62,99 грн/л; дизпальне - 62,99 грн/л; автогаз - 37,99 грн/л.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9697
  0,1584
 0,37
EUR
 1
 50,9062
  0,1163
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6045  0,05 0,12 43,1686  0,06 0,14
EUR 50,6724  0,18 0,36 51,4141  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,27 0,62 43,1150  0,27 0,62
EUR 50,9435  0,03 0,07 50,9620  0,03 0,07

