Фінансові новини
- |
- 03.02.26
- |
- 06:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бензин і дизель знову дорожчають — огляд цін на АЗС України.
15:43 02.02.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 65,16 грн/л (здорожчав на 10 коп.); бензин марки А-95 - 60,65 грн/л (здорожчав на 28 коп.); бензин марки А-92 - 58,82 грн/л (здорожчав на 7 коп.); дизельне пальне - 60,26 грн/л (здорожчало на 33 коп.). Середня ціна автогазу становить 38,34 грн/л, що на 1 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 60,99 грн/л; дизпальне - 60,99 грн/л; автогаз - 38,47 грн/л.
У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,9 грн/л; дизпальне - 58,9 грн/л; автогаз - 36,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 63,99 грн/л; дизпальне - 63,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,26 грн/л; дизпальне - 55,83 грн/л; автогаз - 36,45 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 63,99 грн/л; дизпальне - 63,99 грн/л; автогаз - 39,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 62,99 грн/л; дизпальне - 62,99 грн/л; автогаз - 37,99 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна розширює імпорт газу: у березні стартують поставки з Греції.
|Бензин і дизель знову дорожчають — огляд цін на АЗС України.
|Ціни на нафту падають, Brent торгується нижче ніж $66 за барель
|Міненерго повідомило про рекордні добові обсяги імпорту електроенергії з ЄС у січні.
|НБУ зафіксував зростання касових оборотів банків у 2025 році.
|Мінфін: надходження до загального фонду держбюджету у січні становили ₴241,2 млрд.
Бізнес
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.
|Microsoft відкрила доступ до Xbox-додатка на ПК з Windows 11 ARM
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.
|Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі
|Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах