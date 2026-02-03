Ціни на нафту падають, Brent торгується нижче ніж $66 за барель

Падіння цін на нафту посилилося на торгах у понеділок, становить близько 5%.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:15 кч становить $65,95 за барель, що на $3,37 (4,86%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні на цей час на $3,38 (5,18%), до $61,83 за барель.

Раніше під час сесії ціна Brent опускалася до $65,45 за барель, WTI - до $61,39.

Тиск на ціни чинить загальний спад на сировинних ринках, який експерти пов'язують, зокрема, зі зміцненням долара США, а також сигнали ослаблення напруженості у відносинах США та Ірану.

"Тегеран серйозно ставиться до переговорів щодо спірних зі США питань", - заявив у вихідні американський президент Дональд Трамп. Це знижує побоювання інвесторів, пов'язані з можливістю завдання Вашингтоном удару по Ірану, яким раніше погрожував Трамп.

Тегеран розглядає можливості дипломатії для врегулювання напружених відносин зі США, заявив офіційний представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї. Він додав, що "Тегеран сподівається на результати найближчими днями". Напередодні голова МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран і Вашингтон здатні провести переговори й дійти згоди щодо іранської ядерної програми.

"Це сприяє зниженню премії за ризик до цін на нафту, хоча військова присутність США в регіоні і далі збільшується, - йдеться в огляді аналітиків ANZ. - Напруженість, однак, залишається високою".

У січні Brent подорожчала на 16%, WTI - на 13% на побоюваннях удару США по Ірану, в обох випадках це максимальний місячний підйом з 2022 року.

Водночас міністри восьми країн ОПЕК+, які беруть участь у добровільних обмеженнях видобутку нафти, за підсумками чергової щомісячної зустрічі минулими вихідними ухвалили рішення зберегти паузу в нарощуванні видобутку нафти в першому кварталі, йдеться в повідомленні ОПЕК. Отже, квоти в березні будуть визначені на рівні тих, що діяли в грудні, як і було заплановано раніше.

