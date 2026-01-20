Фінансові новини
20.01.26
08:45
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Фішингові атаки маскують під акції з безкоштовним пальним
13:09 19.01.2026 |
Кіберполіція України попереджає про нову шахрайську схему, яка поширюється через соціальні мережі й месенджери. Зловмисники обіцяють промокод на 10 л пального за підписку на телеграм-канал.
Насправді, зазначається у повідомленні кіберполіції, опублікованому на її телеграм-каналі, за гучними обіцянками ховається не бонус чи знижка, а ризик втратити доступ до власних акаунтів.
Схема працює так: користувач отримує повідомлення з посиланням на фішингову сторінку, стилізовану під офіційний сайт автозаправних станцій. Там пропонують підписатися на телеграм-канал і отримати промокод. Після цього людину переспрямовують на іншу шахрайську сторінку, де просять ввести номер телефону й код підтвердження із SMS або телеграму.
Як тільки дані введено, шахраї отримують доступ до акаунту й використовують його для розсилання нових фейкових повідомлень. Протягом 24 годин вони завершують активну сесію користувача й активують двофакторну автентифікацію, що ускладнює відновлення доступу. У результаті власник акаунту втрачає контроль над ним менш ніж за добу.
Щоб не стати жертвою такої схеми, кіберполіція радить завжди перевіряти інформацію через офіційні джерела. Якщо зацікавила акція, варто зайти на сайт компанії й переконатися, що вона справжня. Не слід переходити за підозрілими посиланнями з SMS, месенджерів чи електронної пошти. Важливо також уважно перевіряти сайти, на яких вводяться особисті дані.
