Нафта слабо дешевшає після обвалу напередодні, Brent торгується по $63,6 за барель

Ціни на нафту слабо знижуються вранці в п'ятницю після рекордного за півроку падіння напередодні, викликаного деескалацією ситуації в Ірані.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:13 кч опускається на $0,15 (0,24%), до $63,61 за барель. У четвер контракт впав у ціні на $2,76 (4,15%), до $63,76 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають до цього часу на $0,12 (0,2%), до $59,07 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів впала на $2,83 (4,56%), до $59,19 за барель.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що, за інформацією Вашингтона, у іранської влади більше немає "планів здійснювати страти" учасників багатоденних протестів. Раніше американський лідер пригрозив вжити жорстких заходів проти країни у відповідь на придушення протестів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звертався до Трампа із закликом відкласти військовий удар по Ірану, повідомляє газета The New York Times. За даними видання, Катар, Саудівська Аравія, Оман і Єгипет також закликали адміністрацію Трампа утриматися від удару по Ірану.

"Імовірність, що Трамп завдасть удару по Ірану, змінилася з високої на низьку, і саме цим викликано основний тиск на котирування", - зазначив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Водночас побоювання ескалації конфлікту в подальшому зберігаються. Сполучені Штати нарощують військову присутність в близькосхідному регіоні: зокрема, сюди рухається як мінімум один авіаносець, повідомляє Fox News.

"Ризик негайного втручання США знизився, проте очевидно, що ризики зберігаються, що продовжить турбувати ринки в найближчій перспективі, - сказав Воррен Паттерсон з ING Groep NV. - Але чим довше Штати зволікають з відповіддю, тим менше буде націнка на ризик, що дозволяє більш "ведмежим" факторам вийти на передній план".

