Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта слабо дешевшає після обвалу напередодні, Brent торгується по $63,6 за барель

Ціни на нафту слабо знижуються вранці в п'ятницю після рекордного за півроку падіння напередодні, викликаного деескалацією ситуації в Ірані.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:13 кч опускається на $0,15 (0,24%), до $63,61 за барель. У четвер контракт впав у ціні на $2,76 (4,15%), до $63,76 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають до цього часу на $0,12 (0,2%), до $59,07 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів впала на $2,83 (4,56%), до $59,19 за барель.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що, за інформацією Вашингтона, у іранської влади більше немає "планів здійснювати страти" учасників багатоденних протестів. Раніше американський лідер пригрозив вжити жорстких заходів проти країни у відповідь на придушення протестів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звертався до Трампа із закликом відкласти військовий удар по Ірану, повідомляє газета The New York Times. За даними видання, Катар, Саудівська Аравія, Оман і Єгипет також закликали адміністрацію Трампа утриматися від удару по Ірану.

"Імовірність, що Трамп завдасть удару по Ірану, змінилася з високої на низьку, і саме цим викликано основний тиск на котирування", - зазначив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Водночас побоювання ескалації конфлікту в подальшому зберігаються. Сполучені Штати нарощують військову присутність в близькосхідному регіоні: зокрема, сюди рухається як мінімум один авіаносець, повідомляє Fox News.

"Ризик негайного втручання США знизився, проте очевидно, що ризики зберігаються, що продовжить турбувати ринки в найближчій перспективі, - сказав Воррен Паттерсон з ING Groep NV. - Але чим довше Штати зволікають з відповіддю, тим менше буде націнка на ризик, що дозволяє більш "ведмежим" факторам вийти на передній план".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4850  0,08 0,17 43,5200  0,07 0,16
EUR 50,4905  0,05 0,10 50,5135  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес