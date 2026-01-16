Директор А-95 прогнозує зростання цін на пальне в січні

Підвищення світових цін на нафту разом зі зниження курсу гривні до євро і долару може призвести до подорожчання ціни пального на роздрібному ринку вже починаючи з січня, повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Валютний курс нам додав гривню, світові ціни півтори. Поки що ринок тримається, але я думаю, що якщо нічого не зміниться, то будемо мати деяку корекцію, а точніше підвищення цін ще у січні", - сказав він під час брифінгу у Медіа-центрі України у Києві у четвер.

За словами експерта, ціна бензину на оптовому ринку вже зросла на 2 грн/літр, подібну динаміку зростання демонструє ціна дизпалива, зокрема, його арктична марка, на яку різко зріс попит з настанням морозів.

Як повідомлялося, підвищення акцизів на пальне з 1 січня 2026 року не призвело до збільшення цін на автозаправках станом на початок року, оскільки зменшення закупівельної вартості пального у грудні через зниження світових цін на нафту компенсувало зростання податків.

В Україні з 1 січня 2026 року відбувся третій етап планового підвищення акцизів на моторне пальне, зокрема, на бензин - на 1,75 грн/літр, на дизпальне - на 2,25 грн/літр і автогаз - на 1,5 грн/літр.

До того з 1 вересня 2024 року і 1 січня 2025-го відбулося двоетапне підвищення акцизів на пальне, внаслідок чого податок на автогаз сумарно підвищився на 6,4 грн/літр, на бензин - на 3 грн/літр, а на дизпальне - на 4 грн/літр.

Закон про поетапне підвищення акцизного податку на моторне паливо Верховна Рада ухвалила 18 липня 2024 року.

Документ передбачає графік щорічного збільшення акцизних ставок з 1 липня 2024 року до 1 січня 2028 року. Зокрема, акциз на бензин має зрости до EUR359, на дизельне паливо - до EUR330, на LPG - до EUR70.

За даними "А-95", станом на 14 січня середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні складала 58,44 грн/л, дизелю - 58,29 грн/л і автогазу - 38,08 грн/л.