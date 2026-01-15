Фінансові новини
- |
- 15.01.26
- |
- 21:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні 15 січня
16:43 15.01.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,26 грн/л (здорожчав на 2 коп.); бензин марки А-95 - 58,46 грн/л (здорожчав на 2 коп.); бензин марки А-92 - 56,62 грн/л (здорожчав на 3 коп.); дизельне пальне - 58,3 грн/л (здорожчало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 38,15 грн/л, що на 7 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 38,44 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 36,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 55,54 грн/л; дизпальне - 53,92 грн/л; автогаз - 36,06 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 39,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 36,99 грн/л.
Як повідомлялось, у середу, 14 січня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 8 коп. до 58,44 грн/л, на дизельне пальне - на 5 коп. до 58,29 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
|Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
|Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
|Кабмін офіційно обрав інвестора для родовища літію в Кіровоградській області
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні 15 січня
|Майже 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб працевлаштовано з лютого 2022 року — служба зайнятості
|Мінфін залучив ₴17,36 млрд під час аукціону з обміну ОВДП
|Мережі АЗС відзначають пожвавлення попиту на пальне і додаткові послуги
|Частка українських вогнезахисних матеріалів на ринку зросла до 83% – аналіз
|Уряд призначив виконувача обов’язків міністра цифрової трансформації
Бізнес
|У твердотілих батареях знайдено новий електроліт, який знижує вартість без втрати характеристик
|В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу
|Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні
|FT: "п’ять-шість компаній" спричинять подорожчання комп’ютерів і смартфонів у 2026 році
|Чип Snapdragon X2 Elite Extreme наблизився до результатів Apple M4 Max у тестах Geekbench
|Нові фільтри YouTube дозволяють користувачам виключати Shorts із пошуку
|Microsoft інтегрувала покупки безпосередньо в Copilot