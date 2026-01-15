Актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні 15 січня

У четвер, 15 січня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 коп. до 58,46 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 58,3 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,26 грн/л (здорожчав на 2 коп.); бензин марки А-95 - 58,46 грн/л (здорожчав на 2 коп.); бензин марки А-92 - 56,62 грн/л (здорожчав на 3 коп.); дизельне пальне - 58,3 грн/л (здорожчало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 38,15 грн/л, що на 7 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.

У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 38,44 грн/л.

У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 36,4 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 55,54 грн/л; дизпальне - 53,92 грн/л; автогаз - 36,06 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 39,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 36,99 грн/л.

Як повідомлялось, у середу, 14 січня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 8 коп. до 58,44 грн/л, на дизельне пальне - на 5 коп. до 58,29 грн/л.