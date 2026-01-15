Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мережі АЗС відзначають пожвавлення попиту на пальне і додаткові послуги

Українські мережі автозаправних станцій фіксують суттєве зростання попиту на пальне на тлі масованих обстрілів енергетичної інфраструктури й тривалих відключень електроенергії. Окрім цього, АЗК стають своєрідними «острівцями стійкості», які можуть задовольнити базові потреби населення: зв'язок, харчування, тепло й електрику.

Як повідомили enkorr у мережі АМІС Energy, у столичному регіоні за останній тиждень (з вівторка по вівторок) реалізація пального зросла більш ніж на 50%, а загалом по країні зростання становить близько третини.

«Спостерігаємо, що клієнти заправляють як автомобілі, так і каністри», - зазначають у компанії.

Причинами називають не лише відключення електроенергії, а й повернення людей з відпусток. У денні години на окремих АЗК мережі виникають незначні черги, але ситуація залишається контрольованою.

SOCAR також відзначає збільшення продажів: у січні 2026 року мережа фіксує 20% приросту реалізації пального порівняно з аналогічним періодом торік.

Водночас, зі слів директора мережі Ігоря Орлова, суттєве зростання продемонстрували сегменти непаливних продажів, а саме магазини при АЗК і зони кафе.

​«Клієнти все частіше звертаються до нас не лише за пальним, а й для вирішення критичних побутових потреб. Завдяки наявності бізнес-куточків і безперебійному електропостачанню відвідувачі мають змогу працювати, друкувати документи, заряджати гаджети й використовувати побутові прилади, наприклад, сушити волосся феном», - розповів топменеджер SOCAR.

Схожу ситуацію фіксує і мережа WOG, яка наголошує на підвищенні відвідуваності через погодні умови, перебої зі світлом і сформовану за роки довіру з боку клієнтів.

«Усі АЗК мережі працюють у штатному режимі, забезпечені резервними генераторами й пропонують повний спектр сервісів: гарячу їжу, питну воду, зв'язок, підзарядку гаджетів і банківських карток. Споживачі активно заправляють як баки автомобілів, так і каністри, готуючись до тривалих відключень», - повідомили у WOG.

У мережі ОККО підтверджують підвищений попит у Києві й області.

«Люди заправляють як у баки, так і в каністри. Станом на зараз пальне є в наявності у достатній кількості», - додали в компанії.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9513  0,12 0,27 43,6226  0,18 0,42
EUR 50,0987  0,09 0,17 50,8430  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5600  0,15 0,33 43,5900  0,15 0,33
EUR 50,5425  0,07 0,14 50,5645  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес