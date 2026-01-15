Мережі АЗС відзначають пожвавлення попиту на пальне і додаткові послуги

Українські мережі автозаправних станцій фіксують суттєве зростання попиту на пальне на тлі масованих обстрілів енергетичної інфраструктури й тривалих відключень електроенергії. Окрім цього, АЗК стають своєрідними «острівцями стійкості», які можуть задовольнити базові потреби населення: зв'язок, харчування, тепло й електрику.

Як повідомили enkorr у мережі АМІС Energy, у столичному регіоні за останній тиждень (з вівторка по вівторок) реалізація пального зросла більш ніж на 50%, а загалом по країні зростання становить близько третини.

«Спостерігаємо, що клієнти заправляють як автомобілі, так і каністри», - зазначають у компанії.

Причинами називають не лише відключення електроенергії, а й повернення людей з відпусток. У денні години на окремих АЗК мережі виникають незначні черги, але ситуація залишається контрольованою.

SOCAR також відзначає збільшення продажів: у січні 2026 року мережа фіксує 20% приросту реалізації пального порівняно з аналогічним періодом торік.

Водночас, зі слів директора мережі Ігоря Орлова, суттєве зростання продемонстрували сегменти непаливних продажів, а саме магазини при АЗК і зони кафе.

​«Клієнти все частіше звертаються до нас не лише за пальним, а й для вирішення критичних побутових потреб. Завдяки наявності бізнес-куточків і безперебійному електропостачанню відвідувачі мають змогу працювати, друкувати документи, заряджати гаджети й використовувати побутові прилади, наприклад, сушити волосся феном», - розповів топменеджер SOCAR.

Схожу ситуацію фіксує і мережа WOG, яка наголошує на підвищенні відвідуваності через погодні умови, перебої зі світлом і сформовану за роки довіру з боку клієнтів.

«Усі АЗК мережі працюють у штатному режимі, забезпечені резервними генераторами й пропонують повний спектр сервісів: гарячу їжу, питну воду, зв'язок, підзарядку гаджетів і банківських карток. Споживачі активно заправляють як баки автомобілів, так і каністри, готуючись до тривалих відключень», - повідомили у WOG.

У мережі ОККО підтверджують підвищений попит у Києві й області.

«Люди заправляють як у баки, так і в каністри. Станом на зараз пальне є в наявності у достатній кількості», - додали в компанії.