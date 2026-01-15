Першу партію венесуельської нафти США реалізували за $500 млн — Reuters

Сполучені Штати завершили перші поставки венесуельської нафти в рамках масштабної угоди на $2 млрд, укладеної між Вашингтоном і Каракасом на початку січня 2026 року.

Додаткові поставки очікуються найближчими днями, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Дохід від перших продажів нафти оцінюється приблизно у $500 млн.



Відповідно до урядового розпорядження, опублікованого минулої п'ятниці, ці кошти не надходять безпосередньо до Венесуели, а зберігаються на спеціальних банківських рахунках під повним контролем США.

Основний рахунок розташований у Катарі. Країну обрали як нейтральну платформу, що забезпечує захист активів від потенційних арештів і дозволяє переміщувати кошти лише за офіційного схвалення американської сторони.