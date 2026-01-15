Фінансові новини
15.01.26
- 21:37
- RSS
- мапа сайту
Першу партію венесуельської нафти США реалізували за $500 млн — Reuters
11:44 15.01.2026
Сполучені Штати завершили перші поставки венесуельської нафти в рамках масштабної угоди на $2 млрд, укладеної між Вашингтоном і Каракасом на початку січня 2026 року.
Додаткові поставки очікуються найближчими днями, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника.
Дохід від перших продажів нафти оцінюється приблизно у $500 млн.
Відповідно до урядового розпорядження, опублікованого минулої п'ятниці, ці кошти не надходять безпосередньо до Венесуели, а зберігаються на спеціальних банківських рахунках під повним контролем США.
Основний рахунок розташований у Катарі. Країну обрали як нейтральну платформу, що забезпечує захист активів від потенційних арештів і дозволяє переміщувати кошти лише за офіційного схвалення американської сторони.
