Ринок нафти відреагував падінням цін через заспокоєння ситуації в Ірані

Ціни на нафту 15 січня знизилися, після того, як президент США Дональд Трамп заспокоїв занепокоєння ринку щодо потенційних військових дій США проти Ірану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,4% до 64,25 долара, а ф'ючерси на нафту марки Nymex впали на 3,4% до 59,89 долара, після того, як на попередній сесії вони підскочили до 66,82 та 62,36 долара відповідно.

У середу вдень Трамп заявив, що, за його інформацією, вбивства під час придушення Іраном загальнонаціональних протестів вщухають, і він вважає, що наразі немає намірів реалізації плану влади країни щодо масових страт протестувальників.