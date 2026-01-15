Фінансові новини
- |
- 15.01.26
- |
- 11:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринок нафти відреагував падінням цін через заспокоєння ситуації в Ірані
10:49 15.01.2026 |
Ціни на нафту 15 січня знизилися, після того, як президент США Дональд Трамп заспокоїв занепокоєння ринку щодо потенційних військових дій США проти Ірану.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,4% до 64,25 долара, а ф'ючерси на нафту марки Nymex впали на 3,4% до 59,89 долара, після того, як на попередній сесії вони підскочили до 66,82 та 62,36 долара відповідно.
У середу вдень Трамп заявив, що, за його інформацією, вбивства під час придушення Іраном загальнонаціональних протестів вщухають, і він вважає, що наразі немає намірів реалізації плану влади країни щодо масових страт протестувальників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
|Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
|Кабмін офіційно обрав інвестора для родовища літію в Кіровоградській області
|Україна отримає від Норвегії пакет допомоги на $400 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ринок нафти відреагував падінням цін через заспокоєння ситуації в Ірані
|Запрацювала державна система онлайн-нагляду за гральним бізнесом
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
|Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
|Перші виплати з пакета €90 млрд для України очікуються у квітні — Домбровскіс
|Ціни на нерухомість у 2026 році: чого очікувати покупцям і продавцям
|Відновлення експорту з Венесуели вплинуло на ціни на нафту
Бізнес
|В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу
|Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні
|FT: "п’ять-шість компаній" спричинять подорожчання комп’ютерів і смартфонів у 2026 році
|Чип Snapdragon X2 Elite Extreme наблизився до результатів Apple M4 Max у тестах Geekbench
|Нові фільтри YouTube дозволяють користувачам виключати Shorts із пошуку
|Microsoft інтегрувала покупки безпосередньо в Copilot
|ШІ застосовують 93% українських компаній — результати дослідження