Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Відновлення експорту з Венесуели вплинуло на ціни на нафту

Нафта подешевшала після чотирьох днів зростання, оскільки Венесуела відновила експорт, а запаси сирої нафти та нафтопродуктів у США зросли. Водночас над ринком нависли побоювання можливих збоїв постачання з Ірану через смертельно небезпечні громадянські заворушення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 20 центів (0,3%) - до $65,27 за барель. Американська WTI втратила 23 центи (0,4%) - до $60,92 за барель.

"Ціни на нафту вже заклали доволі значну геополітичну премію за ризик за останні кілька днів на тлі зростання напруженості в Ірані, посиленої атаками дронів у Чорному морі", - зазначив Сувро Саркар, енергетичний аналітик DBS Bank.

За даними API з посиланням на ринкові джерела, запаси сирої нафти в США - найбільшому споживачі нафти у світі - зросли на 5,23 млн барелів за тиждень, що завершився 9 січня.

Запаси бензину збільшилися на 8,23 млн барелів, а запаси дистилятів - на 4,34 млн барелів порівняно з попереднім тижнем.

Офіційні дані про запаси від Управління енергетичної інформації США (EIA) мають бути оприлюднені пізніше в середу. У вівторок опитування Reuters показало, що запаси сирої нафти в США, як очікувалося, мали знизитися минулого тижня, тоді як запаси бензину та дистилятів, імовірно, зросли.

Додатково на ціни тисне те, що Венесуела - член ОПЕК - почала згортати скорочення видобутку, запроваджені через ембарго США, а експорт сирої нафти також відновлюється, повідомили три джерела.

Два супертанкери вийшли з венесуельських вод у понеділок із приблизно 1,8 млн барелів нафти кожен - це може бути першими відвантаженнями в межах угоди про постачання 50 млн барелів між Каракасом і Вашингтоном, покликаної знову запустити експорт після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро США.

Втім, посилення протестів в Ірані підвищило страхи щодо можливих збоїв постачання від четвертого за величиною виробника ОПЕК. Президент США Дональд Трамп у вівторок закликав іранців продовжувати протести та заявив, що "допомога вже в дорозі", не уточнивши, що саме він має на увазі.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1762
  0,0790
 0,18
EUR
 1
 50,3219
  0,2045
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8344  0,12 0,28 43,4396  0,14 0,32
EUR 50,0128  0,14 0,29 50,7188  0,18 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1500  0,04 0,09 43,1800  0,03 0,07
EUR 50,2783  0,01 0,03 50,3000  0,03 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес