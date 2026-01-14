Відновлення експорту з Венесуели вплинуло на ціни на нафту

Нафта подешевшала після чотирьох днів зростання, оскільки Венесуела відновила експорт, а запаси сирої нафти та нафтопродуктів у США зросли. Водночас над ринком нависли побоювання можливих збоїв постачання з Ірану через смертельно небезпечні громадянські заворушення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 20 центів (0,3%) - до $65,27 за барель. Американська WTI втратила 23 центи (0,4%) - до $60,92 за барель.

"Ціни на нафту вже заклали доволі значну геополітичну премію за ризик за останні кілька днів на тлі зростання напруженості в Ірані, посиленої атаками дронів у Чорному морі", - зазначив Сувро Саркар, енергетичний аналітик DBS Bank.

За даними API з посиланням на ринкові джерела, запаси сирої нафти в США - найбільшому споживачі нафти у світі - зросли на 5,23 млн барелів за тиждень, що завершився 9 січня.

Запаси бензину збільшилися на 8,23 млн барелів, а запаси дистилятів - на 4,34 млн барелів порівняно з попереднім тижнем.

Офіційні дані про запаси від Управління енергетичної інформації США (EIA) мають бути оприлюднені пізніше в середу. У вівторок опитування Reuters показало, що запаси сирої нафти в США, як очікувалося, мали знизитися минулого тижня, тоді як запаси бензину та дистилятів, імовірно, зросли.

Додатково на ціни тисне те, що Венесуела - член ОПЕК - почала згортати скорочення видобутку, запроваджені через ембарго США, а експорт сирої нафти також відновлюється, повідомили три джерела.

Два супертанкери вийшли з венесуельських вод у понеділок із приблизно 1,8 млн барелів нафти кожен - це може бути першими відвантаженнями в межах угоди про постачання 50 млн барелів між Каракасом і Вашингтоном, покликаної знову запустити експорт після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро США.

Втім, посилення протестів в Ірані підвищило страхи щодо можливих збоїв постачання від четвертого за величиною виробника ОПЕК. Президент США Дональд Трамп у вівторок закликав іранців продовжувати протести та заявив, що "допомога вже в дорозі", не уточнивши, що саме він має на увазі.