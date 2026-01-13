Нафта дорожчає через побоювання скорочення постачань з Ірану

13 січня ціни на нафту підвищилися, оскільки зростаюче занепокоєння щодо ситуації в Ірані та можливі перебої з постачанням переважили очікуване збільшення експорту сирої нафти з Венесуели.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent до 01:01 за Гринвічем зросли на 28 центів, або 0,4%, до $64,15 за барель. Таким чином вартість індексу наблизилася до двомісячного максимуму, досягнутого під час попередньої сесії.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялася на 28 центів, або 0,5%, до $59,78. Це стало найвищим показником з 8 грудня.

Іран, один із провідних виробників Організації країн-експортерів нафти, зіткнувся з наймасштабнішими антиурядовими протестами за останні роки та отримав попередження від президента США Дональда Трампа про можливі військові дії у відповідь на сутички з демонстрантами.

Очікується, що Трамп у вівторок проведе зустріч із провідними радниками для обговорення варіантів дій щодо Ірану.

Президент США заявив у понеділок, що будь-яка країна, яка продовжує вести бізнес з Іраном, буде обкладатися тарифом у розмірі 25% на будь-які операції зі Сполученими Штатами.

Ці події важливі для нафтового ринку, оскільки Іран є ключовим виробником під санкціями, і будь-яка ескалація може порушити постачання або збільшити геополітичну премію за ризик.

"На нашу думку, заворушення в Ірані додали приблизно $3-4 за барель геополітичної премії за ризик у цінах на нафту", ‒ зазначено в записці Barclays.

Ринки також реагують на загрозу збільшення пропозиції сирої нафти через очікуване відновлення експорту Венесуели. Після усунення від влади президента Ніколаса Мадуро Трамп минулого тижня заявив, що уряд у Каракасі планує передати США до 50 мільйонів барелів нафти.

У Сполучених Штатах адміністрація Трампа поновила свої атаки на Федеральну резервну систему, що посилило занепокоєння ринків щодо незалежності центробанку та поглибило невизначеність щодо подальших економічних умов і попиту на нафту.